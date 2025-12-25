Sports

Nador s’offre un nouveau stade de 20.000 places pour 358 millions de dirhams

La société Al Omrane Région de l’Oriental vient de lancer un appel d’offres pour la conception et le suivi des travaux de construction du futur stade de football de Nador, un projet ambitieux porté en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Le budget prévisionnel alloué aux travaux de viabilisation et de construction s’élève à 358 millions de dirhams hors taxes.

Le futur stade, qui sera implanté sur une parcelle d’environ 18 hectares à l’entrée de Nador, dans la commune de Bouareg, à proximité du quartier Al Matar et de la lagune de Marchica, pourra accueillir un minimum de 20.000 spectateurs.

L’objectif principal de ce concours architectural est de favoriser l’émergence de solutions innovantes et adaptées au contexte marocain, tout en donnant au stade une identité unique. La FRMF souhaite que l’infrastructure réhabilite et valorise l’image de l’activité sportive nationale, en répondant aux normes en vigueur.

La conception devra prendre en compte plusieurs aspects essentiels afin de garantir un ensemble cohérent et fonctionnel: l’aire de jeux en gazon naturel, les gradins et leur couverture intégrale, les locaux sous gradins, le parvis et les aménagements extérieurs et les accès et l’intégration avec l’environnement urbain.

Une attention particulière devra être portée à la toiture et aux façades, en conciliant esthétique, fonctionnalité et faisabilité financière. L’infrastructure, en tant qu’équipement public, devra également s’intégrer harmonieusement dans son environnement urbain grâce à une conception adaptée de l’enveloppe et des espaces extérieurs.

Le climat méditerranéen de Nador, avec ses hivers doux et pluvieux et ses étés chauds et ensoleillés, ainsi que les vents estivaux parfois rafraîchissants ou porteurs de chaleur du désert, constituera un paramètre déterminant dans le choix des matériaux et de la conception globale du stade.

