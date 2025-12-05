Economie

«Morocco Kingdom of Taste»: le Maroc ouvre un concept-store immersif au cœur de Paris

Morocco Kingdom of Taste, un concept-store immersif au cœur de Paris.

Du 5 décembre 2025 au 2 janvier 2026, le Maroc investit le 1er arrondissement de Paris avec un pop-up store de 250 m2 entièrement dédié à l’excellence de ses produits agroalimentaires. Une immersion sensorielle pensée pour faire découvrir au public européen la qualité, la fraîcheur et la diversité des filières du Royaume.

Par La Rédaction
Le 05/12/2025 à 19h38

Paris accueille «Morocco Kingdom of Taste», un concept-store inédit imaginé par Morocco Foodex. Installé pendant un mois au cœur de la capitale, cet espace éphémère met en lumière l’origine, le savoir-faire et le caractère unique des produits marocains issus de l’agriculture et de la mer.

Conçu comme une véritable vitrine immersive, le lieu entend séduire professionnels, curieux et gourmets en quête d’expériences gustatives authentiques.

Le pop-up store propose un véritable voyage culinaire articulé autour de quatre thématiques hebdomadaires, chacune dédiée à une filière emblématique du Royaume. La première semaine mettra en avant les fruits et légumes frais, soulignant leur diversité, leurs caractéristiques et les standards de traçabilité qui en garantissent la qualité. La deuxième semaine sera consacrée à l’olive et à l’huile d’olive, produits phares du patrimoine agricole marocain.

La troisième semaine, elle rendra hommage aux produits de la mer, un secteur stratégique où la fraîcheur, la qualité et les protocoles de contrôle occupent une place essentielle. Enfin, la quatrième semaine offrira une parenthèse bien-être autour de l’huile d’argan et de l’amlou, deux produits identitaires qui illustrent parfaitement le lien entre tradition, naturalité et exigence de production.

Au-delà de la découverte des produits, le concept-store propose des séances de live cooking et des ateliers culinaires, permettant aux visiteurs de s’initier à des recettes traditionnelles et à des créations contemporaines. Un espace pensé comme un lieu de partage et de transmission, où la gastronomie devient un vecteur de culture.

Lire aussi : Cafés à thème: la nouvelle tendance pour sortir et se divertir à Casablanca

Cette initiative intervient alors que les filières agroalimentaires marocaines affichent des performances remarquables. Le Maroc reste premier exportateur mondial de conserves de sardines, de poulpes congelés et de haricots verts, et se classe deuxième mondial pour les clémentines. Le Royaume figure également dans le top 3 pour les tomates, les framboises, les olives de table et les sardines congelées.

La filière oléicole poursuit aussi sa montée en puissance, confirmant la position du Royaume parmi les acteurs reconnus sur la scène internationale.

Grâce à cette diversité et à un savoir-faire transmis depuis des générations, le Maroc s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur de l’exportation agroalimentaire. Ses produits, présents sur les cinq continents, témoignent d’une filière engagée dans la qualité, l’innovation et la durabilité.

Par La Rédaction
Le 05/12/2025 à 19h38
#concept-store#Paris#Maroc#Culture

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Lixus: la restauration de l’amphithéâtre et du complexe palatial reportée

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Bientôt des cafés restaurants dans 12 sites du patrimoine historique

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Le Maroc décroche la 2ème place aux championnats du monde de pâtisserie à Rome

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Comment Rixos Hotels et le Groupe Alliances entendent rehausser le tourisme de luxe au Maroc

Articles les plus lus

1
Mondial 2026: le Maroc avec le Brésil, l’Ecosse et Haïti
2
Affaire Bafella: révélations sur le terrain de Aïn Sebaâ qui fait trembler la mairie de Casablanca
3
Plan d’autonomie, développement au Maroc, vision atlantique royale: les nouvelles positions des Pays-Bas
4
Exode rural forcé: comment la sécheresse vide les campagnes marocaines
5
Sahara: Alger active deux instruments africains pour plaider «sa» cause… et essuie, à domicile, une double déconfiture
6
Résolution 2797 sur le Sahara: ce que révèle l’influente Fondation Konrad Adenauer
7
Christophe Gleizes ou le procès de la Kabylie
8
Info360. Casablanca: le zoo de Aïn Sebaâ ouvre enfin ses portes après des années d’attente
Revues de presse

Voir plus