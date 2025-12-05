«Morocco Kingdom of Taste»: le Maroc ouvre un concept-store immersif au cœur de Paris

Paris accueille «Morocco Kingdom of Taste», un concept-store inédit imaginé par Morocco Foodex. Installé pendant un mois au cœur de la capitale, cet espace éphémère met en lumière l’origine, le savoir-faire et le caractère unique des produits marocains issus de l’agriculture et de la mer.

Conçu comme une véritable vitrine immersive, le lieu entend séduire professionnels, curieux et gourmets en quête d’expériences gustatives authentiques.

Le pop-up store propose un véritable voyage culinaire articulé autour de quatre thématiques hebdomadaires, chacune dédiée à une filière emblématique du Royaume. La première semaine mettra en avant les fruits et légumes frais, soulignant leur diversité, leurs caractéristiques et les standards de traçabilité qui en garantissent la qualité. La deuxième semaine sera consacrée à l’olive et à l’huile d’olive, produits phares du patrimoine agricole marocain.

La troisième semaine, elle rendra hommage aux produits de la mer, un secteur stratégique où la fraîcheur, la qualité et les protocoles de contrôle occupent une place essentielle. Enfin, la quatrième semaine offrira une parenthèse bien-être autour de l’huile d’argan et de l’amlou, deux produits identitaires qui illustrent parfaitement le lien entre tradition, naturalité et exigence de production.

Au-delà de la découverte des produits, le concept-store propose des séances de live cooking et des ateliers culinaires, permettant aux visiteurs de s’initier à des recettes traditionnelles et à des créations contemporaines. Un espace pensé comme un lieu de partage et de transmission, où la gastronomie devient un vecteur de culture.

Cette initiative intervient alors que les filières agroalimentaires marocaines affichent des performances remarquables. Le Maroc reste premier exportateur mondial de conserves de sardines, de poulpes congelés et de haricots verts, et se classe deuxième mondial pour les clémentines. Le Royaume figure également dans le top 3 pour les tomates, les framboises, les olives de table et les sardines congelées.

La filière oléicole poursuit aussi sa montée en puissance, confirmant la position du Royaume parmi les acteurs reconnus sur la scène internationale.

Grâce à cette diversité et à un savoir-faire transmis depuis des générations, le Maroc s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur de l’exportation agroalimentaire. Ses produits, présents sur les cinq continents, témoignent d’une filière engagée dans la qualité, l’innovation et la durabilité.