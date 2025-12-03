Lixus: la restauration de l’amphithéâtre et du complexe palatial reportée

La restauration du théâtre-amphithéâtre et du complexe palatial du site archéologique de Lixus, à Larache, ne démarrera finalement pas en 2025. L’appel d’offres lancé en juin dernier pour ce chantier estimé à plus de 5 millions de dirhams a été déclaré infructueux. L’information est confirmée par Anas El Amrani, conservateur de ce site emblématique, connu pour ses vestiges romains datant du 12ème siècle av. JC.

Selon ses explications, la restauration — confiée à l’architecte Nabil Rahmouni — s’inscrit dans le cadre du programme de reconversion de la dette maroco-italienne. L’appel d’offres sera relancé en 2026, avec l’objectif de sélectionner une entreprise locale spécialisée dans la conservation et la valorisation du patrimoine historique.

Un projet ambitieux pour l’amphithéâtre

Les travaux programmés sur le théâtre-amphithéâtre couvriront plusieurs volets: restauration des gradins et des structures scéniques, consolidation des murs et des fondations pour garantir la stabilité de l’ouvrage, ainsi qu’une mise en valeur globale du site afin qu’il puisse, à terme, accueillir des activités culturelles et touristiques.

Dans cette perspective, la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) a d’ailleurs lancé un appel à manifestation d’intérêt pour l’installation d’un café-restaurant de gastronomie méditerranéenne au sein du site.

Le programme prévoit également une vaste opération de conservation du complexe palatial, comprenant: la restauration des éléments architecturaux tels que colonnes, sols antiques et mosaïques, des mesures de protection contre l’érosion et les intempéries, la création d’un parcours de visite modernisé et accessible.

Fréquentation en hausse depuis la réouverture

Depuis 2019, plusieurs actions ont été menées pour redonner vie au site: sécurisation du périmètre, installation d’une clôture et création d’un centre d’interprétation. Lixus a officiellement rouvert ses portes au public en 2023.

La fréquentation est en constante augmentation: 10.000 visiteurs en 2023 et 15.000 en 2024. Les projections tablent sur 20.000 visiteurs en 2025.

Informations pratiques

Le site est ouvert tous les jours de 9h à 18h.

Tarifs:

80 DH: adultes étrangers;

25 DH: enfants étrangers;

40 DH: adultes marocains;

10 DH: enfants marocains;

25 DH: groupes autorisés.