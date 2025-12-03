Culture

Lixus: la restauration de l’amphithéâtre et du complexe palatial reportée

Le complexe palatial du Lixus, à Larache.

Les travaux de restauration de l’amphithéâtre et du complexe palatial du site antique de Lixus, à Larache, n’auront finalement pas lieu cette année. L’appel d’offres lancé en 2025 ayant été déclaré infructueux, le projet-inscrit dans le cadre de la reconversion de la dette avec l’Italie-sera relancé en 2026, retardant ainsi la mise en valeur de ce joyau archéologique.

Par Qods Chabâa
Le 03/12/2025 à 09h55

La restauration du théâtre-amphithéâtre et du complexe palatial du site archéologique de Lixus, à Larache, ne démarrera finalement pas en 2025. L’appel d’offres lancé en juin dernier pour ce chantier estimé à plus de 5 millions de dirhams a été déclaré infructueux. L’information est confirmée par Anas El Amrani, conservateur de ce site emblématique, connu pour ses vestiges romains datant du 12ème siècle av. JC.

Selon ses explications, la restauration — confiée à l’architecte Nabil Rahmouni — s’inscrit dans le cadre du programme de reconversion de la dette maroco-italienne. L’appel d’offres sera relancé en 2026, avec l’objectif de sélectionner une entreprise locale spécialisée dans la conservation et la valorisation du patrimoine historique.

Un projet ambitieux pour l’amphithéâtre

Les travaux programmés sur le théâtre-amphithéâtre couvriront plusieurs volets: restauration des gradins et des structures scéniques, consolidation des murs et des fondations pour garantir la stabilité de l’ouvrage, ainsi qu’une mise en valeur globale du site afin qu’il puisse, à terme, accueillir des activités culturelles et touristiques.

Lire aussi : Les dernières découvertes du site archéologique de Lixus expliquées par le directeur de l’INSAP

Dans cette perspective, la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) a d’ailleurs lancé un appel à manifestation d’intérêt pour l’installation d’un café-restaurant de gastronomie méditerranéenne au sein du site.

Le programme prévoit également une vaste opération de conservation du complexe palatial, comprenant: la restauration des éléments architecturaux tels que colonnes, sols antiques et mosaïques, des mesures de protection contre l’érosion et les intempéries, la création d’un parcours de visite modernisé et accessible.

Fréquentation en hausse depuis la réouverture

Depuis 2019, plusieurs actions ont été menées pour redonner vie au site: sécurisation du périmètre, installation d’une clôture et création d’un centre d’interprétation. Lixus a officiellement rouvert ses portes au public en 2023.

La fréquentation est en constante augmentation: 10.000 visiteurs en 2023 et 15.000 en 2024. Les projections tablent sur 20.000 visiteurs en 2025.

Informations pratiques

Le site est ouvert tous les jours de 9h à 18h.

Tarifs:

80 DH: adultes étrangers;

25 DH: enfants étrangers;

40 DH: adultes marocains;

10 DH: enfants marocains;

25 DH: groupes autorisés.

Par Qods Chabâa
Le 03/12/2025 à 09h55
#Lixus#sites historiques#Larache#Direction du patrimoine#Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

