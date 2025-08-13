Economie

Métiers de l’aérien: l’ONDA ouvre un accès direct aux filières stratégiques de l’AIMAC

Adel El Fakir, directeur général de l'Office national des aéroports (ONDA), lors de la présentation de la stratégie «Aéroports 2030», le 18 février 2025 à Casablanca.

Pour la première fois, l’Office national des aéroports (ONDA) permet aux candidats d’intégrer directement les deux formations spécialisées de l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIMAC). Une réforme majeure qui s’inscrit dans la stratégie Aéroports 2030 et ambitionne de préparer les experts qui piloteront le ciel marocain de demain.

Par La Rédaction
Le 13/08/2025 à 12h56

L’Office national des aéroports (ONDA) vient d’annoncer dans un communiqué une réforme d’envergure dans l’accès à ses formations stratégiques. À partir de cette année, les deux filières spécialisées de l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIMAC), CNA et ESCA seront accessibles directement via le Concours national commun (CNC).

Jusqu’à présent, ces formations cruciales pour la sécurité et la performance du transport aérien n’étaient accessibles qu’après un passage préalable par l’une des filières classiques: Génie informatique, Génie industriel et productique ou Génie électrique, électronique et télécommunications. Ce processus indirect limitait leur visibilité et leur attractivité auprès des jeunes talents.

Avec cette réforme et selon la même source, l’ONDA entend clarifier son offre de formation, optimiser la sélection des candidats et adapter plus finement les profils aux besoins opérationnels du secteur aérien. Objectif: garantir un haut niveau de compétence, aligné sur les standards internationaux, et anticiper les défis techniques de demain.

Lire aussi : ONDA: le projet de transformation en société anonyme finalisé

Cette évolution s’inscrit pleinement dans la dynamique de la stratégie Aéroports 2030, portée avec l’appui du ministère du Transport et de la Logistique ainsi que du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

En ouvrant plus largement l’accès à ces métiers, l’ONDA affirme son ambition de former une nouvelle génération d’experts capables de conjuguer excellence technique, innovation et responsabilité. Une étape stratégique pour renforcer la souveraineté technologique du Maroc et accompagner les mutations du transport aérien à l’horizon 2030 et au-delà.

Par La Rédaction
Le 13/08/2025 à 12h56
#ONDA#Aéronautique#Aéroport#enseignement supérieur#Formation#Maroc

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Aéroports 2030: nouvelles nominations à l’ONDA

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Transport aérien: le ciel marocain change d’échelle

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

L’ONDA dévoile sa nouvelle identité visuelle

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Un plan à 38 milliards de dirhams pour moderniser les aéroports

Articles les plus lus

1
La vallée des Aït Bouguemez se trouve en montagne…
2
Très cher Maroc! (2)
3
Rabat: la gare TGV de Hay Riad et ses infrastructures d’accompagnement en bonne voie
4
Hichem Aboud: «Le Maroc récolte les fruits de 25 ans de travail, l’Algérie sombre dans l’isolement»
5
Le Maroc et l’Afrique
6
De la Somalie à la Slovénie en passant par l’Italie: comment le Sahara obnubile la diplomatie algérienne
7
Jamaâ El-Fna: un chantier de rénovation pour redonner éclat au cœur battant de Marrakech
8
Documentaire. Enlevés, torturés et à jamais brisés: d’anciens otages du Polisario racontent l’enfer des camps de Tindouf
Revues de presse

Voir plus