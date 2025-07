Un plan à 38 milliards de dirhams pour moderniser les aéroports

Cet accord vise notamment à renforcer la capacité d’accueil des aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès, mais aussi à doter l’aéroport Mohammed V de Casablanca d’un nouveau terminal HUB et d’une piste supplémentaire. L’enveloppe prévue pour ce volet s’élève à 25 milliards de dirhams.

En parallèle, 13 milliards de dirhams seront consacrés aux opérations de maintenance, de modernisation et à l’acquisition foncière afin d’assurer la durabilité et l’efficacité du réseau aéroportuaire national. L’ONDA ambitionne à travers ce plan d’incarner une nouvelle génération de service public, misant sur l’excellence, l’innovation et l’impact positif.

Ce programme s’inscrit dans une dynamique plus large, portée par la vision de SM le Roi Mohammed VI, pour faire du Maroc une véritable plateforme régionale et un hub aérien de référence. L’objectif est d’adapter le secteur du transport aérien aux ambitions nationales et aux défis futurs, tout en contribuant à la croissance économique, à l’intégration territoriale et à l’inclusion sociale.

Cette nouvelle impulsion vient consolider les bases d’un modèle aéroportuaire moderne et durable, aligné sur la stratégie «Aéroport 2030». Celle-ci vise à accompagner la montée en puissance de la Royal Air Maroc, à absorber la croissance attendue du trafic aérien et à soutenir les secteurs clés comme le tourisme, notamment à l’horizon de la Coupe du monde de football que le Royaume s’apprête à co-organiser.

Le protocole d’accord a été paraphé par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, le ministre du Transport et de la Logistique, le ministre délégué chargé du Budget, ainsi que par les directeurs généraux de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’État et de l’ONDA.