MedZ accélère le développement de ses agropoles à Berkane et au Loukkos

Durant SIAM 2026, MedZ a mobilisé ses équipes pour accompagner les porteurs de projets, orienter les investisseurs et renforcer les synergies avec ses partenaires.

À l’occasion de la 18e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), tenue du 20 au 28 avril 2026, MedZ franchit une nouvelle étape dans le déploiement de ses agropoles, indique-t-elle dans un communiqué.

Ainsi, la filiale de la CDG relevant de la branche Développement territorial a annoncé l’achèvement des travaux de la 2e tranche de l’agropole de Berkane. Réalisée sur 20 hectares, cette extension renforce l’offre foncière dédiée à l’investissement productif dans la région de l’Oriental, note-t-elle.

En parallèle, MedZ a lancé la 2e tranche de l’agropole du Loukkos. Située sur 50 hectares, cette section accompagne la montée en puissance de cette plateforme stratégique.

Ces deux extensions devraient générer plus de 6.000 emplois et mobiliser près de 2 milliards de dirhams d’investissements, contribuant ainsi au renforcement de la compétitivité du secteur agro-industriel, indique MedZ, notant qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale «Génération Green» et répondent aux enjeux croissants de durabilité et de sécurité alimentaire.

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«À travers ses quatre agropoles développées à Meknès (Agropolis), Berkane (Agropole de Berkane), Agadir (Agropole du Souss-Massa) et Larache (Agropole du Loukkos), MedZ déploie un modèle intégré fondé sur la proximité des bassins de production, des infrastructures de qualité et une offre de services complète. Ce dispositif favorise la structuration des chaînes de valeur et l’émergence d’un écosystème industriel compétitif», souligne-t-elle.

7,8 milliards de dirhams d’investissements

Ces plateformes abritent actuellement près de 350 entreprises, représentant plus de 33.400 emplois et 7,8 milliards de dirhams d’investissements. «Les agropoles développées par MedZ constituent aujourd’hui des leviers essentiels pour la compétitivité de notre agro-industrie. Les nouvelles phases engagées à Berkane et au Loukkos traduisent notre volonté d’anticiper les besoins des investisseurs et d’accompagner durablement la transformation des filières», a déclaré Marouane Abdelati, directeur général de MedZ.

D’ailleurs, a-t-elle indiqué, durant le SIAM 2026, MedZ a mobilisé ses équipes pour accompagner les porteurs de projets, orienter les investisseurs et renforcer les synergies avec ses partenaires. Cette présence, affirme-t-elle, a permis de valoriser une offre fondée sur un cadre incitatif attractif, une connectivité logistique performante et un accompagnement sur mesure.