Marsa Maroc met le cap sur le continent et pose ses valises au Bénin

Leader des opérations portuaires au Maroc, Marsa Maroc a été sélectionnée pour la gestion déléguée des Terminaux 1 et 5 du Port de Cotonou, au Bénin. L’entreprise marocaine a été officiellement informée de sa sélection et une convention de gestion déléguée sera signée prochainement entre les deux parties, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 18 juillet.

Cette désignation fait suite à une procédure de sélection internationale dirigée par la société Bénin Manutentions S.A. «Ce partenariat vise l’excellence opérationnelle, avec Marsa Maroc apportant son expertise pour le démarrage et la gestion des opérations des deux terminaux», lit-on.

Grâce à ses relations avec les principales compagnies maritimes internationales, Marsa Maroc prévoit de positionner Bénin Manutentions S.A comme un opérateur performant, contribuant ainsi au développement des corridors logistiques dans la région. L’entreprise marocaine s’engage à mettre en exploitation les terminaux conformément aux standards internationaux et à entreprendre divers chantiers de modernisation, en alignement avec la vision du Gouvernement béninois.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de coopération Sud-Sud, sous l’impulsion des Hautes orientations Royales. Marsa Maroc et Bénin Manutentions S.A collaboreront pour créer de la valeur économique pour l’écosystème portuaire béninois.

Rappelons que le Conseil de surveillance de Marsa Maroc, réuni ce mardi 25 juin, a autorisé la signature des documents de la concession du terminal à conteneurs Est du port de Nador West Med (NWM), portant sur une durée de 25 ans.

Ce nouveau terminal, doté de 1.520 mètres linéaires de quai, d’une profondeur de 18 mètres et de 70 hectares de terre-pleins, offrira une pleine capacité 3,4 millions équivalents vingt pieds (EVP), et sera équipé à terme de 15 portiques de quai (STS) et de 45 portiques de parc (RTG) de dernière génération.

Pour réaliser la première phase du terminal à conteneurs Est, dont la mise en service est prévue en 2027, Marsa Maroc engagera un investissement estimé à 200 millions d’euros. Là encore, l’opérateur s’appuiera sur son expertise opérationnelle et capitalisera sur les relations tissées avec des partenaires commerciaux mondiaux pour assurer le succès commercial du nouveau terminal.