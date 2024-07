Marsa Maroc remporte un contrat de gestion dans le port de Cotonou au Bénin

Marsa Maroc a été désigné en tant qu’attributaire du contrat de gestion déléguée des terminaux 1 et 5 du port autonome de Cotonou, au Bénin, au terme d’une procédure de sélection internationale pilotée par la société Bénin Manutentions S.A. Une convention de gestion déléguée sera conclue entre les deux parties dans les meilleurs délais, souligne l’opérateur marocain dans un communiqué.

Dans le cadre de ce partenariat, Bénin Manutentions S.A sera accompagnée par Marsa Maroc pour le démarrage et la prise en charge des opérations des deux terminaux.

Lire aussi : Marsa Maroc renforce sa présence dans le port d’Agadir

«Marsa Maroc s’appuiera sur son expertise et ses relations avec les principales compagnies maritimes internationales afin de positionner Bénin Manutentions S.A comme un opérateur performant qui contribue au développement des corridors logistiques dans la région», poursuit le communiqué.

Et d’ajouter: «Marsa Maroc veillera à la mise en exploitation des terminaux dans les délais et conformément aux standards internationaux, et à la mise en œuvre de plusieurs chantiers de modernisation, et ce en conformité avec la vision du gouvernement béninois».