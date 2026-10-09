Marrakech Air Show 2026: MMI Weapon Systems présente son mortier autonome Spear

Pour sa première participation au Marrakech Air Show, qui se tient cette année du 7 au 10 octobre, Moroccan Military Industry (MMI) Weapon Systems dévoile Spear, un système de mortier autonome destiné aux véhicules de combat légers. Disponible en calibres de 81 mm et de 120 mm, il se distingue notamment par sa forte réduction du recul et sa capacité à être opérationnel en 60 secondes, selon l’entreprise.

Spear repose sur une plateforme mobile destinée à renforcer les capacités d’engagement immédiat des forces. Le système permet de mettre en œuvre des mortiers de 81 mm ou de 120 mm, tout en limitant fortement le recul, un atout mis en avant par MMI WS pour son efficacité opérationnelle.

Modulaire et entièrement autonome, Spear est présenté par Kaduri Naor, directeur général de MMI Weapon Systems, comme un système éprouvé sur le plan opérationnel. Il peut être installé sur différentes catégories de véhicules de combat légers, une adaptabilité qui favorise la mobilité et l’adaptation aux exigences des opérations tactiques.

Le système est conçu pour assurer un déploiement rapide, une couverture élargie et une meilleure conscience situationnelle. Son activation peut être autonome ou manuelle, tandis que son utilisation nécessite un équipage de deux à trois personnes.

Weapon Systems indique que Spear peut être déployé et rendu opérationnel en seulement 60 secondes. Cette rapidité de mise en œuvre constitue l’un des principaux arguments avancés par l’entreprise pour mettre en avant les capacités de son système.

Au-delà de sa fonction de tir, Spear intègre un système de commandement et de contrôle destiné à faciliter la gestion du champ de bataille. Celui-ci assure notamment le suivi de la situation opérationnelle, la priorisation des missions de tir et le suivi des affectations du personnel.

Au Marrakech Air Show 2026, MMI présente son offre de systèmes terrestres pour la défense. (A.Et-Tahiry/Le360).

MMI Weapon Systems présente cette combinaison de mobilité, d’autonomie et de rapidité de déploiement comme une nouvelle approche de l’«artillerie de poche». L’objectif affiché est de proposer aux forces de manœuvre des solutions polyvalentes, économiques et prêtes à l’emploi, adaptées aux environnements complexes et contestés.

MMI WS mise sur un portefeuille diversifié

La présentation de Spear au Marrakech Air Show 2026 permet ainsi à l’entreprise de mettre en avant une solution associant armement, mobilité et systèmes de contrôle intégrés, avec la possibilité d’une installation sur plusieurs types de plateformes terrestres.

MMI Weapon Systems affirme s’appuyer sur l’innovation, son expertise technique et la recherche pour développer des solutions répondant aux besoins évolutifs des acteurs de la défense.

Son portefeuille couvre plusieurs catégories d’équipements, dont les véhicules blindés de combat, les programmes de modernisation de véhicules militaires, les plateformes intégratives, les systèmes de mortiers de haute précision, les munitions avancées et différents kits de protection.

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L’entreprise propose des solutions personnalisables destinées à améliorer la survivabilité, la létalité, l’efficacité opérationnelle et les capacités de manœuvre des équipements militaires. Ses produits s’adressent notamment aux fabricants d’équipements de défense.

MMI Weapon Systems fournit ses systèmes terrestres sous forme de solutions clés en main ou de sous-ensembles autonomes destinés à d’autres acteurs de l’industrie de défense. Selon l’entreprise, ces équipements peuvent être intégrés à des plateformes existantes afin de répondre aux besoins de différentes catégories de forces de combat.

Son offre comprend également le développement et l’adaptation de systèmes de contrôle et de composants électroniques pour les véhicules de combat. Avec Spear, MMI Weapon Systems met en avant une nouvelle solution de mortier destinée à s’intégrer à cet ensemble de plateformes et de systèmes terrestres.