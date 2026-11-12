Marché à terme: la BCP et Upline Securities obtiennent leurs agréments

La Banque Centrale Populaire (BCP) et sa filiale Upline Securities ont obtenu leurs agréments dans le cadre de l’ouverture du marché à terme au Maroc, a annoncé le groupe bancaire dans un communiqué, soulignant que le lancement de ce marché constitue une étape structurante dans le développement et la modernisation du marché des capitaux national. Ces agréments ont été accordés par les autorités compétentes, précise-t-il.

Ainsi, explique-t-il, la BCP s’est vu accorder les agréments de compensateur et de négociateur, qui lui permettent d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur des opérations sur instruments dérivés, avec un rôle structurant dans la compensation (déléguée à notre filiale BCP Securities Services) et une capacité élargie d’accompagnement des intervenants de marché.

De son côté, ajoute-t-il, Upline Securities a obtenu l’agrément de négociateur, renforçant ainsi son positionnement en tant qu’acteur clé de l’intermédiation sur les marchés financiers.

Lire aussi : Le Maroc active son marché à terme et met en ligne un portail dédié

L’attribution de ces agréments s’inscrit dans la dynamique d’accompagnement du lancement du marché à terme, conçu pour offrir aux investisseurs des outils de couverture et de gestion des risques, tout en contribuant à l’amélioration de la liquidité et de l’efficience du marché financier marocain, souligne la BCP.

«Cette avancée marque une nouvelle étape dans le développement des services bancaires du Groupe et de ses filiales», relève le groupe bancaire. «Elle s’inscrit dans la continuité de sa stratégie visant à renforcer son expertise sur les marchés de capitaux et à offrir un accompagnement de proximité à ses clients, dans un environnement en pleine transformation, en mettant à leur disposition des instruments modernes adaptés à leurs besoins et alignés sur les standards internationaux», conclut-il.