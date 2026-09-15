Logistique: le danois DSV s’allie à ALF Holding pour étendre son empreinte au Maroc

Le géant danois de la logistique DSV poursuit son ancrage stratégique au Maroc. Quelques mois seulement après une première percée indirecte sur le marché national, permise par le rachat de l’allemand DB Schenker et de sa filiale locale ancrée depuis deux décennies, le leader scandinave franchit une nouvelle étape décisive dans son expansion dans le Royaume, écrit le magazine hebdomadaire Challenge.

Pour consolider ses positions et accélérer son développement, le groupe basé à Hedehusene a choisi de sceller une alliance de poids avec le holding marocain ALF Holding. Contrôlé par la famille Lahmamssi et maison mère des enseignes Transport Rapide Oriental et TST, cet acteur national reconnu s’associe au mastodonte européen à travers la création d’une coentreprise dotée d’un capital initial de 10 millions de dirhams.

Cette nouvelle entité commune ambitionne de répondre aux besoins croissants des entreprises marocaines en matière de chaîne d’approvisionnement. Elle se positionnera principalement sur l’organisation de transports multimodaux pour le compte des opérateurs importateurs et exportateurs. Ses champs d’intervention s’étendent également à la gestion et à l’exploitation de plateformes logistiques modernes, d’entrepôts de pointe, de zones de stockage stratégiques ainsi que de ports secs, des infrastructures indispensables à la fluidité des flux commerciaux, lit-on dans Challenge.

Cette joint-venture s’appuie sur la parfaite connaissance du terrain et la solidité des structures locales d’ALF Holding. Ce dernier déploie déjà une vaste gamme de services dans les métiers du transit et du transport international de fret, qu’il s’agisse de la voie aérienne, maritime ou routière. Le groupe familial gère par ailleurs des opérations complexes de dédouanement et dispose d’infrastructures de premier plan, à l’image de son entrepôt hautement stratégique situé dans la zone industrielle de Sapino, à proximité immédiate de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

En face, DSV apporte la force de frappe d’un titan mondial du secteur. Affichant un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 33 milliards d’euros, soit plus de 350 milliards de dirhams, le groupe danois déploie son réseau tentaculaire dans plus d’une centaine de pays à travers le monde, s’appuyant sur une force vive de près de 150.000 collaborateurs, écrit Challenge. Cette synergie entre l’expertise bien ancrée d’ALF Holding et la puissance logistique internationale de DSV promet de redessiner les équilibres du marché national. Elle vient renforcer l’attractivité du Maroc en tant que hub logistique incontournable, servant de passerelle privilégiée entre les marchés européens et l’ensemble du continent africain.