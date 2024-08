LGV Kénitra-Marrakech: 3 milliards de dirhams pour renforcer les lignes conventionnelles

Après les lots du hub de Casablanca et du tronçon Rabat Agdal-Aïn Atiq, l’Office national des chemins de fer (ONCF) enchaîne avec un nouveau marché, consacré cette fois-ci aux études et à l’exécution des travaux de génie civil et de superstructure sur les lignes conventionnelles, pour un montant estimé à près de 3 milliards de dirhams (MMDH).

La zone couverte par ces travaux est répartie en quatre lots correspondant à autant de tronçons: le tronçon Sidi Ichou - Sidi Bernoussi (561,9 millions de DH), le tronçon Sidi Bernoussi - Oasis (805 millions de DH), le tronçon Oasis -Nouaceur (1 MMDH) et le tronçon Sidi El Aïdi - Marrakech (624,2 millions de DH).

L’ONCF fournit des détails précis sur la nature des travaux à réaliser: terrassements, ouvrages d’art, assainissement, construction des quais, chaussées, équipements de sécurité et réseaux, travaux de voie ferrée et travaux caténaires.

Lot 1: tronçon Sidi Ichou-Sidi Bernoussi

La limite du lot 1 s’étend depuis le raccordement LGV/LC de Sidi Ichou et jusqu’à la future gare RER de Sidi El Bernoussi (hors lot). Les travaux TVE sur ce lot s’étendent sur le réseau ferroviaire existant en passant par les gares et haltes intermédiaires existantes listées ci-dessous et interfèrent avec l’ensemble des voies ferroviaires présentes entre ces gares (voies voyageurs, voies fret, embranchements, quais et plateformes logistiques):

- Gare Kénitra

- Gare de Sidi Bouknadel

- Gare de Sidi Abdellah

- Gare de Salé Tabriquet

- Gare de Rabat Agdal

- Gare de Temara

- Gare de Aïn Atiq

- Gare de Skhirat

- Gare de Mansouria

- Future gare de Mohammedia faculté

- Gare de Mohammedia

- Gare de Zenata

Lot 2: tronçon Sidi Bernoussi - Oasis

La limite du Lot N°2 s’étend la future gare RER de Sidi El Bernoussi jusqu’à la gare existante de Casablanca Oasis. Les travaux TVE sur ce lot s’étendent sur le réseau ferroviaire existant en passant par les gares et haltes intermédiaires existantes listées ci-dessous et interfèrent avec l’ensemble des voies ferroviaires présentes entre ces gares (voies voyageurs, voies fret, embranchements, quais et plateformes logistiques):

- Gare Sidi Bernoussi

- Gare Aïn Sebaa

- Gare de Casa Port

- Gare de Hay El Mohammadi

- Gare Casa Voyageurs

- Halte Nouvelle Médina

- Gare de Casa Mers Sultan

- Gare de l’Oasis

Lot 3: tronçon Oasis - Nouaceur

La limite du Lot N°3 s’étend de la gare existante de Casablanca Oasis et jusqu’à la gare existante de l’aéroport Mohammed V. Les travaux sur ce lot s’étendent sur le réseau ferroviaire existant en passant par les gares et haltes intermédiaires existantes listées ci-dessous et interfèrent avec l’ensemble des voies ferroviaires présentes entre ces gares (voies voyageurs, voies fret, embranchements, quais et plateformes logistiques):

- Future Gare de Casa Sud

- Gare de Sidi Maârouf

- Gare de Bouskoura

- Gare nouvelle ville Nouaceur

- Gare Aéroport Mohamed V

Lot 4: tronçon Sidi El Aïdi - Marrakech

La limite du Lot N°4 s’étend de la gare existante de Sidi El Aïdi et jusqu’à la gare existante de Marrakech. Les travaux sur ce lot s’étendent sur le réseau ferroviaire existant en passant par les gares et haltes intermédiaires existantes listées ci-dessous et interférent avec l’ensemble des voies ferroviaires présentes entre ces gares (voies voyageurs, voies fret, embranchements, quais et plateformes logistiques):

- Gare de Sidi El Aïdi

- Gare Settat

- Gare Benguerir

- Future gare ville verte

- Gare de Sidi Bouatmane

- Future gare du Stade de Marrakech

- Gare Palmeraie-Sidi Ghanem

- Gare Marrakech Guéliz