Les investissements directs marocains à l’étranger quadruplés à 27 milliards de dirhams en une décennie

Les entreprises marocaines ont fortement investi à l’étranger au cours de la dernière décennie. Entre 2015 et 2024, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) ont, en effet, presque quadruplé, passant de 7,36 à 27 milliards de dirhams (MMDH), selon les données de l’Office des changes.

La répartition de ces investissements par pays fait ressortir une nette domination de la France. L’Hexagone a, en effet, accaparé plus de la moitié (50,56%) des IDME en 2024, avec plus de 13,67 MMDH. Il est suivi de l’Italie avec plus de 3,36 MMDH et le Mali (1,4 MMDH). Le top 5 est complété par la Côte d’Ivoire (1,24 MMDH) et l’Espagne (1,01 MMDH).

L’analyse de l’évolution des IDME par pays au cours de la dernière décennie montre que l’ascension de la France a commencé notamment à partir de 2021, année où elle s’est emparée de la première place parmi les destinations des IDME.

L’évolution de la répartition des investissements directs marocains à l’étranger par pays en millions de dirhams. (Source: Office des changes)

Pays de destination 2015 2019 2023 2024* France

1.653



928



17.975



13.678

Italie

2



2



281



3.364

Mali

44



176



327



1.406

Côte d’Ivoire

616



1.315



1.488



1.245

Espagne

13



142



451



1.016

États-Unis

45



59



407



925

Sénégal

181



1.037



1.524



630

Belgique

21



38



644



549

Grande-Bretagne

2



3



114



530

Émirats arabes unis

671



1.060



3.343



522



* chiffres provisoires

Il en ressort également que le classement de ces destinations a été chamboulé en 2024. Ainsi, le bon classement au cours de l’année dernière de l’Italie, du Mali et de l’Espagne ne reflète pas une tendance de fond sur la décennie, ces pays n’étant pas réellement des destinations de prédilection des IDME.

En revanche, la Côte d’Ivoire est historiquement une destination de choix pour les investissements des entreprises marocaines. Durant la dernière décennie, elle est classée à quatre reprises premier pays bénéficiaire des IDME. Idem pour les Émirats arabes unis (10ème en 2024) qui sont arrivés à se classer en première position en 2018.

En ce qui concerne la répartition de ces investissements par secteurs économiques, elle montre que l’industrie accapare plus 73,30% avec plus de 19,82 MMDH en 2024. Elle est suivie des télécommunications (1,73 MMDH) et du secteur bancaire (1,31 MMDH). Le top 5 est complété par les grands travaux et l’énergie & mines avec respectivement 642 et 630 millions de dirhams.

L’évolution de la répartition des investissements directs marocains à l’étranger par secteur d’activité en millions de dirhams. (Source: Office des changes)

Secteur d’activité 2015 2019 2023 2024* Industrie

876



1.159



22.369



19.829

Télécommunications

1.555



2.369



671



1.737

Banque

2.269



3.077



1.860



1.317

Grands travaux

19



120



653



642

Énergie et mines

34



509



3.115



630

Commerce

334



962



735



485

Holding

749



332



317



398

Immobilier

765



141



362



269

Transports

12



95



48



219

Assurance

66



773



258



194



* chiffres provisoires

L’analyse de l’évolution des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) au cours de la dernière décennie révèle que l’industrie demeure l’un des principaux secteurs récipiendaires. Depuis 2021, elle s’est solidement installée en tête du classement.

Le secteur des télécommunications, quant à lui, s’est maintenu parmi les mieux classés entre 2015 et 2019, avant de connaître un net repli. Il a cependant enregistré un redressement notable en 2024.

En ce qui concerne le secteur bancaire, il est parvenu, au cours des dix dernières années, à se hisser à quatre reprises au premier rang des destinations sectorielles des IDME.