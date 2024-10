Énergies renouvelables: en 2023, le Maroc a tiré vers le haut les investissements en Afrique

Le Maroc a consenti d’importants efforts d’investissement dans les énergies renouvelables, selon un rapport publié par BloombergNEF, cabinet d’études international dédié à la transition énergétique, qui indique que le Royaume figure parmi les trois pays ayant le plus contribué à la hausse des investissements dans les énergies renouvelables (EnR) en Afrique en 2023.

Au terme de cette année, le continent a atteint un niveau record en la matière, à un montant d’investissement de 15 milliards de dollars, correspondant à 2,3% du total mondial, précise ledit rapport, intitulé «Africa Power Transition Factbook 2024». Ce montant est plus du double de celui réalisé l’année précédente en Afrique, grâce à un petit nombre de projets éoliens, solaires et géothermiques de grande envergure ayant bouclé leur financement, précise BloombergNEF.

Ces projets ont été principalement menés par trois pays : l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Maroc, qui ont attiré 57% des investissements destinés aux énergies renouvelables en Afrique en 2023. À cet égard, le rapport souligne que seulement 57% des marchés africains suivis par BloombergNEF ont mis en place des politiques pour organiser des enchères ou des appels d’offres pour les contrats de fourniture d’énergie propre.

Entre 2014 et 2023, seulement 1,4 GW par an en moyenne de nouveaux projets d’énergies renouvelables ont signé des contrats d’achat avec les gouvernements ou les services publics du continent. L’Afrique du Nord a mis aux enchères 4,8 GW de capacité sur cette période, dont 2 GW au Maroc.

Le solaire domine l’éolien en Afrique

Cette accélération des investissements a permis d’accroître la capacité dans ces pays. En effet, l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Égypte concentrent plus des deux tiers de la capacité éolienne et solaire installée sur le continent, faisant de ces pays les moteurs de la croissance des EnR en Afrique, selon le rapport. Il en ressort également que la région de l’Afrique du Nord représentait 42% de la capacité totale du continent en 2023 et a enregistré la plus forte croissance de capacité (82%) au cours de la dernière décennie.

Le rapport révèle également que l’énergie solaire est dominante en Afrique, étant largement adoptée dans 37 des 42 marchés suivis par BloombergNEF en 2023. Les installations solaires se sont accélérées, avec 5,4 GW ajoutés en 2023, soit presque quatre fois la capacité ajoutée (1,4 GW) en 2018.

L’Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria et le Kenya ont représenté plus des deux tiers des ajouts de capacité solaire du continent en 2023, tandis que des marchés en croissance tels que le Ghana, la Namibie et la Tunisie ont également affiché une forte progression.

En revanche, la capacité éolienne en Afrique est présente dans seulement 15 pays sur 42. Ce segment est dominé par quatre marchés (l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Égypte et le Kenya), qui représentent 90% de la capacité éolienne globale installée sur le continent en 2023. Cette capacité reste inférieure à 1 GW, avec une croissance moyenne des nouvelles installations éoliennes de 770 mégawatts (MW) par an au cours de la dernière décennie. L’Égypte et le Maroc ont représenté les trois quarts des ajouts éoliens en 2023, tandis que les nouveaux marchés de Mauritanie et d’Éthiopie ont généré le quart restant.