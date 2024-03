Énergies renouvelables: les parcs éoliens Nassim Koudia Al Baida et Nassim Jbel Lahdid opérationnels au premier semestre 2024

L’Agence marocaine pour l’énergie durable (Moroccan agency for sustainable energy, Masen), qui pilote le programme de développement des énergies renouvelables au Maroc, avance à grands pas vers la réalisation de ses objectifs. Le groupe vient d’achever les travaux de construction du projet de renouvellement du parc éolien Nassim Koudia Al Baida, situé dans le nord du Royaume, et a commencé à injecter les premiers mégawatts dans le réseau national.

La mise à niveau du plus vieux parc éolien d’Afrique, construit en 2000, a consisté au remplacement complet des anciennes turbines, d’une puissance unitaire de 0,6 mégawatt (MW), par des turbines de dernière génération, d’une puissance de 5 mégawatts (MW) chacune, avec un rotor de 132 mètres de diamètre et une nacelle culminant à 84 mètres de hauteur. Ce nouvel ensemble sera mis en exploitation commerciale au cours du premier semestre 2024.

Le repowering du parc éolien de Nassim Koudia Al Baida, «une première à l’échelle africaine et au Moyen-Orient», lui permettra de doubler sa capacité, qui passera ainsi de 50 à 100 MW pour un coût de production inférieur, de quoi fournir l’équivalent de la consommation électrique de 400.000 personnes.

Une partie des anciens équipements du parc, notamment les nacelles, les moyeux et les pales, a été offerte à des structures de recherche et de formation, dont l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), l’Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (IFMEREE) et la Faculté des sciences et techniques de Tanger. Objectif: «enrichir la formation pratique des étudiants de ces instituts et à favoriser les travaux de recherche et développement dans le domaine des énergies renouvelables», ajoute un communiqué de Masen.

La rénovation du parc de Koudia Al Baida a également eu un impact économique et social sur les populations locales: les pales des éoliennes ont été produites dans l’usine de Tanger, et plus de 500 emplois ont été créés durant la phase de construction et d’installation.

Des projets de plus de 4.500 MW

Un autre parc éolien, en l’occurrence celui de Nassim Jbel Lahdid, ne devrait pas non plus tarder à livrer ses premiers Mégawatts. Les travaux de construction de ce site, d’une capacité de 270 MW, sont en cours de finalisation, et sa mise en service est également prévue au cours de ce premier semestre, promet Masen.

Ces deux grands projets éoliens, développés par Masen selon le calendrier prévu, contribueront à atteindre l’objectif de 52% de part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique marocain à l’horizon 2030. Celle-ci se situe aujourd’hui à 41%, avec une capacité de 4.680 MW sur une puissance totale installée de 11.400 MW.

D’autres projets d’énergies renouvelables, d’une puissance dépassant les 4.500 MW, sont également en cours de développement dans le Royaume, pour une mise en service d’ici fin 2027. On en citera les trois stations solaires Noor Midelt I (800 MW), Noor Midelt II (400 MW) et Noor Atlas (290 MW), dont la construction débutera cette année, et qui disposeront d’une capacité totale d’environ 1.500 MW.