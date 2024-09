Énergies renouvelables: le Maroc donne un coup d’accélérateur

Le gouvernement met le paquet pour être à jour concernant les évolutions dans le secteur énergétique. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 18 septembre, précisant que trois projets de décrets ont ainsi été adoptés lors du dernier Conseil de gouvernement.

Le premier projet de décret est relatif au compteur intelligent. «Ces compteurs intelligents bidirectionnels constitueront une pierre angulaire pour accélérer la mise en place de réseaux électriques intelligents dans notre pays», lit-on. Ces réseaux permettront l’intégration des énergies renouvelables et renforceront la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

Le deuxième projet de décret vise, lui, à fixer les modalités de délivrance des certificats d’origine prouvant que l’électricité autoproduite provient de sources d’énergies renouvelables et en précisant l’autorité compétente, pour délivrer ces certificats d’origine, en l’occurrence, le ministère de tutelle. «L’adoption de ce décret offrira de nouvelles opportunités de commercialisation de produits verts, d’autant plus qu’il est prévu qu’une taxe carbone soit imposée aux niveaux national et international», explique le quotidien. Ce décret prend également en compte les principes et normes appliqués au niveau international afin de garantir la validité des certificats d’origine délivrés par notre pays.

Le troisième projet de décret vise à stimuler les économies d’énergie. Il s’agit notamment de permettre aux entreprises de services énergétiques de réaliser des études visant à économiser la consommation d’énergie et à améliorer la performance énergétique des équipements énergétiques, sur la base des résultats de leurs études.

Avec ces trois projets de décrets, le gouvernement a essayé de répondre en même temps à plusieurs préoccupations des professionnels du secteur de l’énergie et de l’électricité, tout en positionnant le Maroc en bonne position pour faire face aux défis des énergies renouvelables.