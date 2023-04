Les exportations marocaines de concombre de serre ont plus que triplé en 5 ans

En 2022, le Maroc a exporté un volume de 20.000 tonnes de concombre de serre, soit une progression de près de 43% par rapport à l’année précédente (14.000 tonnes en 2021), rapporte le site spécialisé East Fruit.

Cette augmentation n’a rien d’exceptionnel, puisqu’elle s’inscrit dans une tendance haussière entamée dès 2017. En effet, au cours des cinq dernières années, les producteurs marocains ont plus que triplé leurs exportations de concombre, dont le volume ne dépassait pas les 6.500 tonnes en 2017. Depuis, ces volumes ont enregistré de nouveaux records année après année, et tout porte à croire que l’exercice 2023 ne fera pas exception à la règle.

Lire aussi : Avocat: des exportations records attendues pour 2023, incertitudes sur l’avenir de la culture

Ainsi, toujours selon East Fruit, les chiffres réalisés jusque-là laissent présager une nouvelle hausse. En janvier 2023, les exportateurs marocains avaient expédié 3.450 tonnes de concombre de serre, soit le plus haut volume pour ce mois sur les 7 dernières années.

Une hausse de 450% des exportations vers l’Europe

L’Union européenne et le Royaume-Uni demeurent les premières destinations des concombres marocains, vers lesquelles les exportations ont connu une croissance fulgurante. En effet, si en 2017, 3.800 tonnes de concombres (soit 60% du total exporté) ont pris le chemin de ces marchés, ce volume est passé à 17.100 tonnes en 2022 (85% du total exporté), soit une augmentation de 450%.

Lire aussi : Exportations: l’Afrique de l’Ouest première destination des carottes marocaines

Par pays, l’Espagne est le premier acheteur des concombres de serre marocains, accaparant plus de la moitié du volume des exportations vers l’Europe. Le Royaume-Uni et le Portugal complètent le podium, avec des proportions respectives de 29% et 10% du volume global des exportations marocaines de concombre vers le Vieux continent. Seuls 3% et 1% de ce derniers sont respectivement destinés à la France et l’Allemagne.

Modeste croissance des exportations vers l’Afrique

Les exportations de concombre vers l’Afrique n’ont pas suivi le même rythme. Bien qu’elles aient augmenté ces 5 dernières années, cette croissance n’a été que de 15%, passant de 2.600 tonnes en 2017 à 3.000 tonnes en 2022. Corollaire logique, la part des pays africains dans les exportations marocaines de concombre n’a cessé de diminuer, pour s’établir à 15% en 2022, contre 40% en 2017.

En Afrique, la Mauritanie est le premier pays importateur des concombres marocains avec 10% du volume global des exportations, suivie par le Sénégal dont les achats n’en représentent que 2%.