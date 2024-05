Le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA en visite au Maroc

Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale (BM) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) est en visite officielle au Maroc du 18 au 21 mai, pour «renforcer le partenariat solide et de longue date de la Banque mondiale avec le Royaume». C’est ce qu’indique l’institution financière internationale dans un communiqué, précisant qu’il s’agit de sa première visite officielle depuis sa prise de fonction le 16 avril dernier.

Ousmane Dione doit rencontrer des responsables gouvernementaux et visiter des infrastructures nationales clés et des sites de santé à Rabat et à Fès, «pour constater de visu la contribution de ces investissements au développement national».

Ses rencontres porteront sur le soutien de la BM à la trajectoire de développement du Maroc et à «son ambitieux programme de réformes», notamment dans les domaines de l’inclusion financière et numérique, de la protection sociale et de la santé, note la même source.

Ousmane Dione, qui est accompagné par Jesko Hentschel, directeur pays pour le Maghreb et Malte, assurera également le suivi des discussions avec le Maroc qui ont eu lieu lors des Assemblées annuelles de la BM et du Fonds monétaire international (FMI) à Marrakech, en octobre 2023.

27 projets au Maroc, pour plus de 8 milliards de dollars

Dans son communiqué, la Banque mondiale rappelle qu’elle finance actuellement 27 projets au Maroc, pour un montant de plus de 8 milliards de dollars (environ 89 milliards de dirhams). «Ces projets soutiennent les défis de développement prioritaires, la réduction de la pauvreté et l’inclusion sociale, tout en considérant les impacts du changement climatique sur l’économie du pays, en particulier dans le secteur de l’agriculture», précise le texte.

La BM soutient également les priorités de développement du Maroc à travers «sa production de connaissances, notamment de rapports analytiques clés, tels que le Rapport sur le climat et le développement du Maroc, qui peuvent contribuer à éclairer les politiques, les réformes et les investissements», conclut le communiqué.