BAM et la Banque mondiale publient un rapport sur les risques climatiques dans le secteur bancaire

Bank Al-Maghrib (BAM) et la Banque mondiale ont publié le rapport d’une étude qu’elles ont menée conjointement sur les risques climatiques au niveau du secteur bancaire marocain. «Cet exercice exploratoire est le premier du genre dans la région MENA», indique BAM dans un communiqué. Les auteurs du rapport ont réalisé une évaluation des risques climatiques de nature physique et des risques issus de la transition vers une économie bas carbone.

Cette évaluation mesure le niveau d’exposition des portefeuilles des banques aux risques de sécheresse, d’inondation et de mise en place d’une taxation carbone. L’étude comprend également une analyse de la vulnérabilité des acteurs bancaires face à des chocs climatiques hypothétiques.

Le rapport met, par ailleurs, en évidence les défis liés, d’une part, au manque de données suffisamment granulaires et, d’autre part, à la complexité d’appréhender les interactions entre les facteurs climatiques, économiques et financiers.

«Ce rapport s’inscrit dans le cadre des efforts fournis par Bank Al-Maghrib pour prendre en compte les impacts du changement climatique au niveau du secteur bancaire et accompagner les acteurs de ce secteur dans la mise en place de dispositifs de mesure et de gestion des risques y afférents», note BAM. Le rapport est téléchargeable via le lien:

https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/099040924013528667/p175074139948c00a1ae591466b51bbb4d6