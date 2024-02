Maroc-Banque mondiale: vers un partenariat axé sur le développement

Lors d’une présentation du rapport du Groupe d’évaluation indépendant (IEG) de la Banque mondiale (BM), intitulé «La Banque mondiale au Maroc: Apprendre et s’adapter pour un impact», la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, a appelé à un partenariat constructif avec l’instance internationale, axé sur le développement économique et social, au-delà des aspects financiers.

En mettant en avant la confiance mutuelle entre le Maroc et la Banque mondiale, la ministre a souligné, lors de cet atelier de présentation, l’importance du partenariat de longue date avec l’institution internationale.

Dans ce sens, Nadia Fettah a rappelé la reconnaissance de la Banque mondiale de la pertinence du nouveau modèle de développement dans ses analyses et l’importance de la trajectoire choisie par le Maroc ainsi que ses objectifs de développement.

Comme le rapporte l’hebdomadaire La Vie Éco, la ministre a mis l’accent sur la résilience et le dynamisme de l’économie marocaine, tout en insistant sur la nécessité de ne pas ralentir le rythme des réformes malgré la nécessité de priorisation.

De son côté, le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhaj, a indiqué que «l’engagement entre les deux partenaires ne se limite pas uniquement à l’action de la Banque au Maroc, mais inclut également une participation active du Royaume sous forme d’un apprentissage bilatéral».

Dans ce sens, Belhaj a souligné que le développement est un processus qui nécessite du temps et de la persévérance, en particulier au Maroc, précisant ainsi que la réussite à long terme du pays dépend de la capacité à maintenir une vision à moyen et long terme.

Pour sa part, Larabi Jaïdi, chargé principal de recherche au Policy Center for the New South, a relevé que le développement au Maroc ne peut se faire sans une approche bilatérale et collaborative, notant que le Nouveau modèle de développement propose une série de principes d’action tels que l’innovation, l’expérimentation, l’évaluation et le partenariat.