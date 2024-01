Banque mondiale: pour 2024, un nombre record de financements attendus pour le Maroc

La Banque mondiale clôt le premier semestre (de juillet à décembre 2023) de l’année fiscale 2024 avec un financement cumulé de 1,15 milliard de dollars en faveur du Maroc.

Au cours de cette période, la Banque mondiale a approuvé trois financements majeurs pour le Royaume en appui aux secteurs de l’eau, de l’enseignement supérieur et du capital humain, indique Le Matin du Sahara et du Maghreb de ce mardi 2 janvier 2023.

Le premier prêt, approuvé le 18 juillet dernier, porte sur 350 millions de dollars afin de soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de son Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI, 2020-2027), dans le contexte du Plan national de l’eau conçu sur 30 ans (PNE, 2020-2050).

En plus du soutien apporté au PNE, le programme contribuera à renforcer la gouvernance du secteur de l’eau et à améliorer la viabilité financière et l’efficacité de son utilisation. De plus, il a pour but d’améliorer un environnement favorable au dessalement et à la réutilisation des eaux traitées, deux solutions quasi-incontournables pour augmenter les ressources en eau du Royaume.

«Le deuxième prêt a été validé le 14 décembre pour 300 millions de dollars destiné à appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation», rappelle le quotidien.

Le programme permettra de faire avancer une série d’approches innovantes et transformatrices en vue d’accroître l’impact de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au bénéfice des Marocains, dans le contexte du nouveau modèle de développement. Quant au troisième prêt, il mobilisera un financement de 500 millions de dollars pour soutenir les réformes ambitieuses de la protection sociale et de la santé.

Approuvé le 19 décembre 2023, ce prêt est destiné à améliorer la protection des populations les plus vulnérables contre les risques sanitaires et climatiques, étendre le système de protection sociale et renforcer la résilience face aux événements catastrophiques. Il soutient ainsi la mise en œuvre du programme d’aides sociales directes.

Au cours de la précédente année fiscale (juillet 2022-juin 2023), la Banque mondiale avait accordé au Maroc un budget record, d’un montant de 1,85 milliard de dollars, dépassant ainsi le montant de 1,83 milliard accordé une année plus tôt.