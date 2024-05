Inclusion financière: Bank Al-Maghrib et la Banque mondiale déploient le «Douar Tour» dans quatre régions

Après une phase de test, Bank Al-Maghrib et la Banque mondiale entament le déploiement du concept «Douar Tour», destiné à accompagner les populations rurales dans le processus de prise de décisions financières à travers le renforcement de capacités, indique un communiqué de la Banque centrale.

Ce concept sera déployé au cours de l’année 2024 au niveau de quatre régions (Béni Mellal-Khénifra, Souss-Massa, Fès-Meknès et l’Oriental), après avoir été testé à travers deux premières opérations pilotes, menées les 6 et 8 mai dans la province de Khouribga. Modus operandi: une agence mobile a été mise à la disposition des bénéficiaires dans les souks hebdomadaires d’Oued Zem et Lagfaf, afin de leur permettre de mettre en pratique les connaissances acquises.

Deux principaux moyens seront mis en oeuvre dans le cadre du «Douar Tour». Le premier consiste en des messages ciblés sur la manière de s’informer pour mieux comprendre les différents services financiers disponibles pour le transfert d’argent et leurs tarifications. Le deuxième moyen porte sur des outils didactiques mis à la disposition des acteurs de l’écosystème financier et de la société civile pour les diffuser auprès des populations cibles.