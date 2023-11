Inclusion financière: ORA Technologies et M2T s’associent pour promouvoir l’adoption des M-Wallets

La startup ORA Technologies et la filiale de paiement du groupe Banque populaire, M2T, se sont associées pour promouvoir l’inclusion financière et digitale au Maroc. L’objectif de ce partenariat est de favoriser l’adoption des M-Wallets par les utilisateurs de l’application ORA Maroc, qu’ils soient particuliers, commerçants ou prestataires de services.

«Le partenariat stratégique entre M2T et ORA Technologies représente une étape cruciale dans notre projet d’inclusion digitale et financière de tous les Marocains», a indiqué à l’occasion, le DG d’ORA Technologies, Omar Alami.

«Nous sommes ravis de mettre, avec ORA Technologies, nos expertises en commun au service de l’inclusion financière et de son essor au Maroc», s’est félicité, de son côté, Omar El Mghari Idrissi, DG de M2T.

Société de technologie fondée, financée et promue exclusivement par des Marocains, ORA Technologies a pour objectif de simplifier la vie quotidienne en proposant une application mobile unique (ORA Maroc) pour vendre, acheter, livrer, discuter, partager, payer et transférer de l’argent en toute simplicité.

L’application ORA Maroc a déjà enregistré un succès remarquable avec plus de 100.000 téléchargements en seulement 8 semaines depuis son lancement.

Etablissement de paiement agréé par Bank Al-Maghrib, M2T est présent sur tout le territoire national à travers plus de 5.000 points de vente spécialisés dans les activités de transfert d’argent (réseau Chaabi Cash) et de paiement multiservices (réseau Tasshilat). M2T est également présente dans la région d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali et Niger) à travers sa filiale ATPS qui opère sous les marques Proximo et Atlantique Cash.