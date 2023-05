Le Maroc et l’ONU célèbrent la Journée internationale de l’arganier le 10 mai à New York

«Le développement socio-économique local et la durabilité de l’écosystème de l’arganier», c’est le thème retenu cette année pour la Journée internationale de l’arganier, célébrée le 10 mai 2023. Le coup d’envoi des célébrations sera donné à partir du siège de l’Organisation des Nations unies à New York, sous la présidence de Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, et d’Omar Hilale, ambassadeur représentant permanent du Maroc aux Nations unies.

Cette rencontre verra également la participation de plusieurs ambassadeurs des Etats membres et hauts dignitaires des Nations unies, y compris la vice-secrétaire générale de l’ONU, le président de l’Assemblée générale des Nations unies, les directeurs et représentants de l’UNESCO, l’OMS, la FAO, l’ONU Femmes et le Fonds vert pour le climat.

Cette célébration sera également marquée par l’organisation, pendant deux semaines, d’une exposition artistique et photographique sur l’arganier au sein du siège des Nations unies, ainsi qu’une réception en l’honneur de la communauté des ambassadeurs et des responsables du système des Nations unies, pour déguster les produits de l’argane et découvrir l’offre des coopératives marocaines locales.

Rappelons que depuis sa proclamation par l’Assemblée générale des Nations unies en mars 2021, le 10 mai de chaque année est célébrée la Journée internationale de l’arganier. Cette célébration met en avant les efforts du Maroc pour promouvoir l’arganier en tant qu’arbre endémique du Royaume et en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité et source ancestrale de développement durable et résilient.

Elle vise également à mettre en évidence le rôle de l’arganier dans le renforcement de la résilience des communautés, sa contribution à la sécurité alimentaire (ODD 2), à l’adaptation au changement climatique (ODD 13), au stress hydrique (ODD6) et son importance dans l’autonomisation des femmes rurales (ODD 5), grâce au soutien et à la promotion des coopératives et des organisations agricoles (ODD8).

En effet, le Maroc, conscient des enjeux environnementaux et des défis qui se posent à l’écosystème de l’arganier, s’attache à développer et à maintenir des pratiques communautaires de gestion durable, dans un contexte de stress hydrique et de changement climatique croissant.

A travers cette journée internationale célébrée chaque année par les Nations unies, le Royaume partage ses connaissances pour renforcer la résilience de cet écosystème emblématique, où l’arganier est un symbole de la biodiversité et porte en lui des savoir-faire et des expériences utiles pour reconstruire un équilibre entre l’être humain et la nature.

Plusieurs évènements à l’échelle nationale célèbreront également la Journée internationale de l’arganier: des actions de reboisement, des conférences-débats, des activités des clubs d’environnement des établissements scolaires, etc.

Pour couronner ces célébrations, la deuxième édition du Salon international de l’arganier sera organisée à Agadir du 17 au 21 mai. Ce sera l’occasion de mettre en avant la dynamique de la filière de l’arganier et les avancées des différentes institutions du ministère de l’Agriculture pour la préservation et le développement durable de l’écosystème de l’arganeraie.