Le Maroc et l’Inde ambitionnent de doubler leurs échanges économiques

Dans une dynamique d’ouverture diplomatique et d’expansion commerciale réciproque, le Maroc et l’Inde s’engagent résolument vers la consolidation de leurs liens économiques. Réunis à Rabat dans le cadre de la septième session de la Commission mixte intergouvernementale, les hauts responsables des deux nations ont exprimé une ambition partagée: insuffler un élan inédit à un partenariat bilatéral déjà florissant, dont les échanges marchands avoisinent actuellement les quatre milliards de dollars. La diplomatie indienne affiche à ce propos un objectif particulièrement fort, tablant sur un doublement pur et simple de ce volume commercial au cours des cinq années à venir, indique le magazine hebdomadaire Challenge.

Cette volonté politique repose sur des bases factuelles solides, étayées par des études prospectives révélant une marge de progression commerciale inexploitée estimée à 2,6 milliards de dollars. Selon les projections formulées lors des travaux, le Royaume du Maroc disposerait d’une réserve de croissance à l’export d’environ 1,4 milliard de dollars vers le sous-continent indien, tandis que les entreprises indiennes pourraient acheminer près de 1,2 milliard de dollars de marchandises supplémentaires vers les marchés chérifiens.

Au-delà de ces chiffres prometteurs, l’enjeu fondamental réside dans la mutation qualitative de ces liaisons marchandes. Il s’agit d’extraire la relation bilatérale d’un modèle traditionnel fondé sur un nombre restreint de produits de base, à l’image des engrais phosphatés historiquement prédominants, pour s’orienter vers une diversification industrielle poussée. L’accent est désormais mis sur l’incitation aux investissements croisés, la constitution de coentreprises stratégiques et l’intégration mutuelle au sein de chaînes de valeur mondiales de plus en plus intégrées.

Dans cette optique, plusieurs filières stratégiques ont été ciblées comme moteurs prioritaires de cette nouvelle phase de coopération. L’industrie automobile, le secteur des matériels électriques, les technologies liées aux énergies renouvelables, l’industrie pharmaceutique, le domaine des infrastructures ainsi que le numérique constituent le socle de ces futures synergies opérationnelles.

La complémentarité géographique et économique des deux partenaires renforce l’attrait d’une telle alliance. Grâce à la qualité de ses infrastructures logistiques et à la densité de ses accords de libre-échange, le Maroc s’impose naturellement aux yeux des investisseurs indiens comme une plateforme d’ancrage idéale pour rayonner vers l’Afrique subsaharienne et le continent européen. En contrepartie, le Royaume cherche à drainer les capitaux, l’expertise technologique et le savoir-faire industriel de la cinquième puissance économique mondiale, tout en offrant à ses propres opérateurs économiques de véritables relais de croissance sur le marché asiatique, écrit Challenge.

Pour matérialiser ces ambitions et transformer ce potentiel théorique en flux réels, les deux gouvernements entendent s’attaquer résolument aux freins structurels. La suppression progressive des barrières non tarifaires, la simplification des procédures d’accès aux marchés respectifs et la fluidification des contacts d’affaires figurent au rang des priorités immédiates.

L’institutionnalisation d’un groupe de travail conjoint dédié au suivi du commerce, de même que la mise à l’étude d’un accord commercial préférentiel, doivent offrir le cadre juridique et technique nécessaire au sursaut attendu. En définitive, la trajectoire dessinée lors des échanges de Rabat va bien au-delà d’une simple comptabilité marchande. En jetant les bases d’une alliance globale axée sur la co-production, l’innovation technologique et l’investissement durable, Rabat et New Delhi ambitionnent d’ériger l’axe marocco-indien en un corridor économique de premier plan entre l’Afrique et l’Asie.