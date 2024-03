Le Maroc élu à la tête de l’Alliance africaine pour le commerce électronique

La 14ème session de l’Assemblée générale de l’Alliance africaine pour le commerce électronique (AACE) s’est tenue le 19 mars 2024 à Pointe Noire, en République du Congo. L’assemblée, qui s’est tenue en marge de la Conférence internationale sur les guichets uniques et du Forum numérique Congo, organisé par le Guichet unique des opérations transfrontalières, a permis à l’instance de procéder au renouvellement de son bureau exécutif.

Le président sortant, qui occupait le poste depuis 2022, a passé le témoin au Maroc, à travers Youssef Ahouzi, directeur général de PortNet, qui assure désormais la fonction de président du Comité exécutif. Il a lui-même a transmis la présidence de l’Assemblée générale à Warsama Mouhoumed Bouh Guirreh, directeur général de DPCS de la République de Djibouti.

David Ngarama, président sortant du Comité exécutif, lègue à son successeur des chantiers stratégiques, dont le déploiement du projet AFTRA, la plateforme panafricaine d’échange de documents commerciaux et de mise en place de portails d’information commerciale pour les pays africains, et la signature d’une convention avec la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) et la commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), pour ne citer que ceux-là.

Créée en mars 2009 à Addis Abeba, au siège de la Commission des Nations unies pour l’Afrique, l’AACE est une organisation regroupant les guichets uniques nationaux pour le commerce extérieur des pays africains. L’Alliance compte à son actif plusieurs publications techniques et l’organisation annuelle de la plus grande conférence internationale sur les guichets uniques depuis 2009. L’AACE a porté des projets de recherche et des projets pilotes avec l’appui du Centre africain pour les politiques commerciales (ATPC/UNECA), de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (BAD).