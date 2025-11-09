Le Maroc accueille Sémaglutide, un nouveau traitement révolutionnaire contre le diabète de type 2

Un tournant majeur dans la prise en charge du diabète de type 2 au Maroc. Le Sémaglutide, un traitement innovant déjà utilisé dans plusieurs pays, vient officiellement d’être lancé dans le Royaume à l’occasion d’une journée scientifique organisée à Marrakech. L’événement a réuni plus de 400 professionnels de santé, venus échanger sur les nouvelles approches thérapeutiques et les défis liés à la gestion de cette maladie chronique.

Le diabète de type 2 représente aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique au Maroc, touchant près de 2,6 millions de personnes. Ses complications, notamment cardiovasculaires et rénales, continuent de peser lourdement sur le système de santé.

Pour Nawal El Ansari, cheffe du service d’endocrinologie à l’Hôpital Mohammed VI de Marrakech, l’arrivée du Sémaglutide constitue «un nouveau standard de traitement pour les patients diabétiques, réduisant les risques de complications graves lorsque la maladie est correctement gérée».

Lire aussi : Le CHU Mohammed VI d’Agadir accueillera bientôt ses premiers patients

Le Sémaglutide est un agoniste du GLP-1, une classe thérapeutique qui agit sur le contrôle glycémique et favorise la perte de poids, tout en apportant une protection cardiovasculaire et rénale. Ce traitement, administré une seule fois par semaine, est disponible en dosages de 0,25 mg, 0,5 mg et 1 mg.

Selon Olla Al Refai, directrice générale de Novo Nordisk Maroc, «nous sommes fiers de lancer Sémaglutide au Maroc. Ce traitement permet aux patients d’atteindre leurs objectifs thérapeutiques grâce à une seule injection hebdomadaire, améliorant ainsi leur qualité de vie.»

La journée de lancement a également été marquée par la présence de Berit Basse, ambassadrice du Danemark au Maroc, qui a salué la collaboration entre le Maroc et les institutions danoises: «Je suis très heureuse de voir comment Novo Nordisk, en partenariat avec les sociétés savantes marocaines d’endocrinologie et de diabétologie, soutient l’amélioration de la prise en charge du diabète au Maroc grâce à l’innovation thérapeutique.»

Des spécialistes marocains et internationaux, Bruno Guerci, Asma Chadli, Hinde Iraqi, Siham El Aziz, Hassan El Ghomari, Paolo Fadini et Atul Pathak, ont présenté les dernières données scientifiques sur le Sémaglutide.

Lire aussi : Cri d’alarme contre les ateliers clandestins d’olives et de harissa frelatées

Les interventions ont mis en lumière les bénéfices métaboliques du traitement et son impact sur la prévention des complications cardiovasculaires et rénales. Un atelier collaboratif a permis aux professionnels de mieux comprendre les différents profils de patients diabétiques et d’explorer une approche plus personnalisée du soin.

Les études cliniques menées à l’international confirment l’efficacité du Sémaglutide, non seulement pour le contrôle du taux de sucre dans le sang, mais aussi pour la réduction des risques cardiovasculaires chez les patients atteints de diabète de type 2.

L’arrivée de ce traitement au Maroc symbolise une étape importante dans la modernisation de la prise en charge du diabète, maladie en constante progression dans le pays