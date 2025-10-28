Société

Cri d’alarme contre les ateliers clandestins d’olives et de harissa frelatées

Le scandale des fausses olives noires refait surface.. DR

Revue de presseFace à la prolifération inquiétante d’ateliers illicites dédiés à la conserve d’olives et à la fabrication de harissa, l’Observatoire marocain pour la protection du consommateur (OMPC) lance un cri d’alarme. Ces unités, opérant en marge de toute réglementation, sont une menace grave pour la santé publique et appellent à une réaction urgente des autorités. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 28/10/2025 à 17h21

L’Observatoire marocain pour la protection du consommateur (OMPC) a émis une mise en garde sévère concernant la multiplication anarchique d’ateliers clandestins spécialisés dans la conservation des olives et la production de harissa.

Selon un communiqué de l’Observatoire rapporté par Al Ahdath Al Maghribia en date de ce mercredi 29 octobre, ces installations illégales se développent en violation flagrante des normes sanitaires et juridiques, mettant en péril la santé des consommateurs.

À la suite de contrôles de terrain, les inspecteurs de l’OMPC ont constaté que ces unités opéraient depuis des entrepôts et des sous-sols obscurs, sans aucune autorisation de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Les pratiques observées sont pour le moins alarmantes: l’emploi de conservateurs et de colorants chimiques d’origine inconnue et, dans certains cas, le recyclage d’olives pourries et putrides teintes de substances dangereuses. La harissa, quant à elle, serait préparée à base de piments avariés et d’huiles usagées, dans une absence totale de conditions de stérilisation et d’hygiène élémentaires.

Face à ce péril sanitaire, l’OMPC en appelle aux autorités locales, au parquet, à l’ONSSA et à la police communale pour mener sans délai des campagnes d’envergure afin de fermer ces «tanières», de saisir et de détruire l’ensemble des matières suspectes. L’Observatoire demande également que des poursuites judiciaires soient engagées contre toutes les personnes impliqués dans ces filières frauduleuses.

Il est par ailleurs impératif de renforcer le contrôle des circuits de distribution, notamment les souks hebdomadaires qui servent à écouler ces produits frelatés, et de durcir les sanctions contre toute complicité ou dissimulation de ces activités illicites.

Enfin, l’OMPC exhorte les citoyens à faire preuve de la plus grande vigilance et à signaler immédiatement tout produit d’origine douteuse ou présenté dans des conditions insalubres.

Géographiquement, ces ateliers clandestins sont concentrés dans des régions connues pour leurs activités informelles, telles que le site d’Akrach, où une unité a été détectée, relaie Al Ahdath Al Maghribia. Les environs de Fès, Sefrou et Taza, où des dépôts abandonnés et des sous-sols sont détournés à ces fins, sont également concernés. Les zones de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Médiouna, Dar Bouazza et Nouaceur sont tout autant identifiées comme des foyers actifs de ce trafic.

Par Hassan Benadad
Le 28/10/2025 à 17h21
#Onssa#diarrhée#gastroentérite#Santé

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte sur l’huile d’olive frelatée vendue à travers des circuits informels

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vidéo. Voici les épices frelatées que vous consommez

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les dattes algériennes inondent les marchés à la veille du ramadan

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ketama: cinq personnes hospitalisées après une intoxication au thon en conserve

Articles les plus lus

1
Sahara: le double défi du Maroc face au vote de la résolution 2025
2
Casablanca: le célèbre restaurant La Véranda d’Aïn Diab démoli sur décision de justice
3
Mauvais perdant dans le dossier du Sahara, Alger organise un simulacre de manifestation dans les camps de Tindouf
4
Ahmed Touizi, élu du PAM: «La farine subventionnée est mélangée à du papier moulu»
5
L’Algérie, l’intangibilité des frontières et les guerres d’Afrique
6
«Règlement définitif» du conflit sur le Sahara: Washington persiste et signe
7
63% de hausse des IDE au Maroc: le pays séduit les capitaux industriels et verts
8
Sécurité hydrique: le barrage Sidi Abou achévé à 97%, les premières eaux attendues fin 2025
Revues de presse

Voir plus