Ketama: cinq personnes hospitalisées après une intoxication au thon en conserve

L’intoxication alimentaire qui a frappé samedi dernier la région de Ketama, dans la province d’Al Hoceima, a jeté un vif émoi parmi la population locale. Cinq personnes, issues d’une même localité, ont été transportées d’urgence à l’hôpital de Targuist après avoir consommé du thon en conserve suspecté d’être avarié, indique le quotidien Assabah dans son édition de ce mardi 28 octobre.

Leur état, jugé critique au moment de l’admission, a nécessité une prise en charge immédiate et un suivi médical intensif. Selon plusieurs témoins, le drame s’est produit peu après un repas familial.

À peine quelques minutes après avoir consommé le poisson en conserve, les victimes ont commencé à ressentir de violentes douleurs abdominales, accompagnées de vertiges et de vomissements continus. L’inquiétude s’est rapidement propagée au sein du foyer, poussant les proches à alerter les secours.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus avec célérité pour évacuer les malades vers l’hôpital local, où ils ont été placés sous observation médicale, relate Assabah.

Les médecins de garde ont immédiatement soupçonné une intoxication liée à une contamination du produit consommé. Des analyses toxicologiques ont été ordonnées sur des échantillons du thon incriminé, envoyés à un laboratoire spécialisé.

Les résultats de ces tests devraient permettre de déterminer la nature précise de la substance toxique et d’en remonter la trace jusqu’à sa source, qu’il s’agisse d’un défaut de fabrication, d’un stockage inadéquat ou d’une falsification du produit.

Dans le même temps, une enquête a été ouverte par les autorités locales en coordination avec les services de santé et les agents de contrôle des denrées alimentaires. Les premières vérifications se concentrent sur les circuits de distribution du thon en conserve dans les marchés ruraux et les épiceries de la région.

Les enquêteurs cherchent à établir si d’autres lots du même type sont encore en circulation et à identifier le fournisseur qui aurait mis en vente un produit potentiellement dangereux, écrit Assabah.

Cette affaire remet en lumière les failles persistantes du système de contrôle sanitaire dans certaines zones rurales. Plusieurs habitants de Ketama ont exprimé leur indignation face au manque de rigueur dans la surveillance des produits alimentaires, souvent vendus sans vérification des dates de péremption ni des conditions de conservation. Ils dénoncent la présence récurrente de marchandises exposées au soleil ou entreposées dans des lieux insalubres, notamment dans les petits marchés de campagne où les contrôles demeurent rares.

Des associations locales de défense des consommateurs ont également réagi, appelant les autorités à renforcer les inspections, à imposer des sanctions exemplaires aux contrevenants et à sensibiliser les commerçants comme les habitants aux dangers liés à la consommation de produits non contrôlés.