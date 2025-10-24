Fromages fondus: les explications de l’ONSSA après la polémique sur TikTok

Un fromage très populaire au Maroc, la marque Kiri, se retrouve au cœur d’une polémique. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, un créateur de contenu français compare en effet le Kiri marocain à la version française, attirant l’attention sur certains additifs «potentiellement dangereux».

@sba3.l7or فرنسي يفضح منتوج كيري الخط..ير على الصحة ويقترح منتوجات مغربية بديلة ♬ original sound - sba3.l7or

Devenue virale, cette vidéo a suscité de vives inquiétudes et de nombreuses questions chez les consommateurs marocains, qui s’interrogent sur la sécurité de ces fromages à tartiner, prisés des enfants. Ils veulent notamment savoir si les produits vendus au Maroc respectent les mêmes normes que leurs équivalents européens.

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) est rapidement intervenu pour clarifier la situation. Ce rappel précise que les additifs cités dans la vidéo — carraghénane (E407), phosphate tricalcique (E341) et polyphosphate (E452) — sont entièrement autorisés au Maroc. Leur utilisation est encadrée par la législation nationale et conforme aux standards internationaux.

L’ONSSA a détaillé le rôle de chacun de ces additifs. Le carraghénane sert à stabiliser la texture du fromage et à empêcher qu’il ne se sépare ou devienne granuleux. Le phosphate tricalcique régule l’acidité et contribue à la fermeté du produit, garantissant une consistance uniforme. Le polyphosphate rend le fromage plus onctueux et aide à sa conservation. Ces additifs sont utilisés pour assurer la qualité constante et la sécurité du produit, sans en altérer le goût.

Lire aussi : ONSSA: la cochenille n’a aucun impact sur la salubrité de la figue de barbarie

L’Office public a précisé que ces additifs sont également autorisés et utilisés aux États-Unis, au Canada ou en Australie et dans l’Union européenne. Leur usage est strictement réglementé et limité à des quantités précises. Ainsi, les fromages vendus au Maroc respectent les mêmes standards que ceux disponibles sur le marché européen.

Les producteurs marocains, y compris Fromagerie Bel Maroc, ont confirmé que leurs sites de production font l’objet de contrôles réguliers par l’ONSSA. Ces inspections vérifient la qualité des ingrédients, la conformité des procédés de fabrication et le respect des limites autorisées pour les additifs.

L’ONSSA a également tenu à rassurer sur les risques évoqués dans certaines études internationales concernant le carraghénane. Ces études portent sur des consommations beaucoup plus élevées que celles présentes dans les fromages à tartiner vendus au Maroc. Selon l’office, à ces doses, le produit reste sans danger pour la santé.