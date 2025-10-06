La défense des consommateurs plaide pour une meilleure gouvernance des secteurs publics

La Fédération marocaine des droits du consommateur vient d’interagir avec les revendications des manifestations menées par la «génération Z» dans certaines villes du Royaume. À ce propos, «la Fédération appelle le gouvernement à œuvrer en vue d’améliorer la qualité des services aux niveaux de la Santé et de l’Enseignement et d’activer le rôle des institutions de contrôle, selon les dispositions de la loi portant charte des services publics», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 7 octobre.

«Les services au niveau des Hôpitaux devraient respecter les normes exigées en matière des équipements, d’installations techniques et de ressources humaines compétentes», souligne la Fédération, appelant également à «la mise en place des politiques publiques ciblant les catégories défavorisées pour leur permettre d’accéder aux soins et aux médicaments dans des conditions convenables».

Au niveau de l’enseignement, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, «la Fédération marocaine des droits du consommateur réitère la nécessité de garantir une école dispensant un apprentissage de qualité à l’échelle de tous les cycles, en adaptant les programmes aux besoins du marché de l’emploi». Dans ce sillage, la Fédération interpelle les autorités compétentes à pratiquer l’écoute active pour comprendre les besoins et les attentes du consommateur, suivant les dispositions de la loi n° 31-08, édictant des mesures de protection du consommateur.

Le consommateur, à son tour, souligne la même source, est appelé à respecter les lois en vigueur et exprimer ses revendications dans le calme, en optant pour le caractère pacifique des protestations. S’agissant des manifestations organisées par la génération Z, la Fédération rejette et condamne toutes les formes de violence, de vandalisme ou de désordre ayant marqué les mouvements des jeunes dans certaines villes.

En soulignant son rôle de suivi des affaires liées aux consommateurs afin d’améliorer la qualité, la Fédération appelle les autorités compétentes à activer les dispositions de «la loi n° 54-19 portant charte des services publics qui fixe les principes et règles de bonne gouvernance relatifs au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes publics».