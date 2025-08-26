Société

Au marché central de Casablanca, la sardine atteint 25 dirhams le kilo

Au marché central de Casablanca. (K.Essebar/Le360).

Au marché central de Casablanca, les vendeurs de poisson tirent la sonnette d’alarme face à la hausse continue des prix. En cause: une faible disponibilité de la marchandise, principalement la sardine, star des tables marocaines en été.

Par Hafida Ouajmane
Le 26/08/2025 à 15h31

Dans les allées animées du marché central de Casablanca, l’odeur du poisson frais se mêle aux discussions des clients, souvent surpris par les prix affichés. Ici, la sardine, poisson populaire et très prisé, est au cœur de toutes les conversations.

«Le prix du poisson est toujours en hausse. Les sardines, on les achète aujourd’hui à 300 dirhams le caisson, parfois même 400 dirhams. Nous sommes donc obligés de les vendre au client à 20 dirhams le kilo. C’est trop, c’est vrai», confie Mokhtar Sajid, vendeur au marché central.

Le commerçant ne cache pas son inquiétude: «Il faudrait à un moment trouver une solution pour que les prix baissent.»

Un constat partagé par Hassan Ajiou, vice-président de l’association du marché central: «Le prix du caisson de sardines varie entre 350 et 450 dirhams. Parfois, il peut même atteindre 500 dirhams. Nous les revendons entre 20 et 25 dirhams le kilo. En ce moment, la marchandise est rare à cause de la marée haute. Pourtant, la sardine reste très demandée, surtout en été».

Au-delà de la sardine, les autres espèces de poisson ne sont pas épargnées par la flambée des prix. «Le merlan se vend entre 60 et 80 dirhams le kilo, la sole entre 100 et 120 dirhams, les crevettes de 60 à 140 dirhams», détaille Abdellah Akouri, président de l’association du marché central. Concernant la sardine, il souligne que «celles qui arrivent de Safi, El Jadida ou Agadir sont souvent plus chères, tandis que la sardine casablancaise, pêchée le jour même, peut être proposée à 20 dirhams le kilo».

En attendant une accalmie sur les prix, vendeurs comme consommateurs espèrent un retour rapide à la normale.

