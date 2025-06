Le Marché Dar Essalam: une nouvelle adresse à vivre, bientôt à Rabat

Plus qu’un simple lieu commercial, c’est un espace de vie, pensé pour rassembler les familles, les amoureux de belles choses, de saveurs authentiques et d’ambiances raffinées. Entre marché frais, mode, bien-être, gastronomie et convivialité, ce nouvel espace réunit une sélection d’enseignes, d’artisans et de talents qui incarnent à la fois l’excellence locale et l’ouverture au monde.

«Le Marché Dar Essalam valorise l’excellence marocaine –artisans, produits du terroir, cuisines régionales– tout en y intégrant des références internationales inspirantes. Cette cohabitation enrichit l’expérience en offrant aux visiteurs un voyage à la croisée des cultures. Elle reflète aussi l’ambition du projet: faire rayonner le patrimoine local dans une grammaire contemporaine, exigeante et ouverte sur le monde», déclare Selma Belkhayat, directrice générale de AMS Africa gestionnaire du Marché Dar Essalam.

Élégant, humain, ancré dans son quartier, le Marché Dar Essalam invite à redécouvrir la notion de proximité, dans un cadre soigné et accueillant. Un lieu à découvrir, à ressentir et bientôt… à adopter. Rendez-vous le 21 juin 2025 pour son ouverture.