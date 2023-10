Le Groupe OCP devrait rester résilient face à une baisse de cycle sur le marché des engrais en 2023, selon S&P Global Ratings

Le Groupe OCP dispose d’une solide marge de sécurité pour faire face à la difficile conjoncture sur le marché international des engrais. C’est ce qu’indique l’agence de notation S&P Global Ratings dans un bulletin publié le 18 octobre, où elle évalue les résultats semestriels du groupe marocain et émet des prévisions concernant le second semestre de l’année en cours. D’après l’agence américaine, le groupe OCP «devrait rester résilient face aux conditions de marché difficiles, en maintenant des indicateurs conformes à la notation autonome « BBB- » et à la notation globale « BB+ »».

S&P Global Ratings indique que l’EBITDA (Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements) de 7,7 milliards de dirhams (MMDH), enregistré par le groupe OCP au titre du premier semestre 2023, en baisse par rapport aux 28,1 MMDH du premier semestre 2022, «reflète le fléchissement prononcé des prix des engrais phosphatés, dans un contexte de baisse conjoncturelle par rapport aux niveaux records observés en 2022, ainsi que la faiblesse de la demande et des volumes cette année». «La diminution des dépenses d’exploitation, y compris des matières premières clés telles que le soufre et l’ammoniac, n’a que partiellement compensé la pression sur les prix et les volumes», ajoute le bulletin de l’agence.

Lire aussi : Groupe OCP: un chiffre d’affaires de plus de 19 milliards de dirhams au deuxième trimestre

Mais en dépit d’un marché international peu favorable, S&P Ratings se veut optimiste pour la performance du groupe OCP, une reprise progressive étant attendue au cours du second semestre de l’année en cours. Selon ses analyses, l’entreprise enregistrera un EBITDA ajusté variant de 26 à 28 MMDH en 2023, et de 38 à 40 MMDH en 2024.

Ajustement des dépenses d’investissement

Des prévisions en deçà de celles de 40 à 41 MMDH en 2023, et de 47 à 49 MMDH en 2024, que S&P avait annoncées en juillet 2023, et qui prennent en compte plusieurs paramètres. «Nos prévisions tiennent compte d’une reprise des engrais phosphatés au cours du second semestre, dans un contexte d’augmentation des prix des phosphates. Nous nous attendons également à ce que l’accessibilité aux engrais soit globalement favorable, avec des prix des cultures stables et un ratio stock/utilisation historiquement bas qui soutiennent l’économie agricole», précise l’agence.

S&P Global Ratings s’attend à ce que le groupe OCP ajuste ses plans d’investissement en fonction des conditions du secteur et des bénéfices revus à la baisse cette année. «Nos prévisions tablent désormais sur des dépenses d’investissement de 18 à 20 MMDH en 2023, contre 25 à 26 MMDH avant l’annonce des résultats semestriels», souligne-t-elle.

D’après S&P, «OCP Group maintient son engagement envers une notation de crédit autonome de qualité et la préservation de liquidités adéquates tout au long de l’année, ce qui demeure un facteur clé pour leur notation».