Le Conseil de la concurrence perquisitionne les locaux de Masterlab à Rabat

Après Glovo et les cabinets d’audit Fizazi & Associés et AuditCloud Maroc, Masterlab est le quatrième opérateur à être perquisitionné dans l’histoire de l’institution présidée par Ahmed Rahhou. Pour l’heure, les motifs précis de cette intervention ne sont pas connus. Selon nos informations, l’autorité de la concurrence devrait se prononcer à ce sujet dans les prochaines heures, via un communiqué.

Comme le prévoit la loi, les perquisitions de ce type sont menées sous autorisation du procureur du Roi et avec l’assistance des officiers de police judiciaire.

Selon l’article 16 de la loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence, ce dernier dispose de services chargés d’enquêter sur les pratiques anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de concentration économique. Dans ce cadre, les visites et saisies inopinées, encadrées par l’article 72, constituent un outil essentiel pour recueillir sur place les preuves et informations nécessaires à l’instruction des dossiers liés aux pratiques anticoncurrentielles ou au défaut de notification d’opérations de concentration (Gun jumping).

Masterlab est une entreprise spécialisée dans les équipements et les consommables pour laboratoires médicaux et d’analyses. Elle fournit notamment des instruments de diagnostic, des réactifs et des systèmes automatisés utilisés dans les laboratoires d’analyses biologiques, cliniques et hospitaliers. Son nom avait déjà été mentionné pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le laboratoire, considéré comme un acteur dominant sur le marché, avait notamment été soupçonné d’avoir obtenu, de gré à gré, un marché auprès du ministère de la Santé d’un montant total de 211,8 millions de dirhams TTC, réparti en deux lots.

Des soupçons pèsent également sur une possible concentration du marché des équipements et réactifs de laboratoire, renforcée par l’alliance entre Masterlab et son fournisseur américain Abbott, en particulier dans le cadre des contrats passés avec le ministère de la Santé pendant la pandémie.

Certains médias évoquent que les cahiers des charges de ces marchés publics auraient été conçus de manière à favoriser certains équipements, écartant ainsi d’autres concurrents et garantissant des marges financières élevées. Cette situation pourrait indiquer que la position dominante de Masterlab ne repose pas uniquement sur un avantage technique ou commercial, mais également sur un réseau d’intérêts mêlant acteurs privés et décideurs publics.

Une étude réalisée par le Conseil de la concurrence sur le marché des tests Covid-19 avait révélé que le marché des réactifs restait concentré entre un nombre limité d’opérateurs, Masterlab en tête. La part de marché de l’entreprise sur les tests PCR est passée de 25% en 2020 à 39% en 2021.