Rond à béton: ce que propose le Conseil de la concurrence pour stabiliser le marché

Rond à béton.

Le Conseil de la concurrence a rendu son avis sur la situation du marché national du rond à béton, à la suite des fortes augmentations de prix observées en 2022. Selon l’institution présidée par Ahmed Rahhou, ces hausses s’inscrivent principalement dans un contexte d’inflation généralisée, alimentée par la reprise post-Covid-19, les tensions géopolitiques et la flambée des prix de l’énergie et des matières premières.

Par La Rédaction
Le 03/02/2026 à 13h02

L’avis du Conseil de la concurrence souligne la forte dépendance du marché marocain aux évolutions internationales. Le coût du rond à béton est directement lié aux cotations mondiales de la ferraille, de la billette et du minerai de fer, qui constituent l’essentiel des coûts de production. À titre d’exemple, la ferraille représente plus de 75% du coût de production de la billette, laquelle compte pour plus de 88% du coût de revient du rond à béton.

Le Conseil met également en avant le caractère capitalistique et faiblement rentable de l’industrie sidérurgique nationale. Les investissements lourds, la surcapacité structurelle et des taux d’utilisation souvent inférieurs au seuil de rentabilité fragilisent les opérateurs, malgré une concurrence jugée effective. Sur le plan concurrentiel, quelques acteurs majeurs animent le marché, où la concurrence s’exerce sur les prix, les conditions commerciales et logistiques, dans un environnement largement structuré autour des distributeurs.

L’avis préconise plusieurs mesures pour renforcer la compétitivité et la résilience du secteur. Il recommande de sécuriser l’approvisionnement en ferraille en structurant et formalisant la filière et en luttant contre l’informel. Il insiste sur la nécessité d’accroître la transparence dans les mécanismes de régulation et les conditions d’attribution des licences d’importation, tout en renforçant les contrôles de qualité pour garantir la sécurité des constructions. Le Conseil plaide également pour la diversification de l’offre vers des produits à forte valeur ajoutée et l’accélération de la transition énergétique. Enfin, il appelle à dynamiser la demande nationale via les grands projets d’infrastructure et à optimiser la distribution pour réduire les coûts logistiques.

En conclusion, le Conseil de la concurrence estime que les déséquilibres observés sur le marché du rond à béton nécessitent une réponse globale, dépassant le seul enjeu des prix. L’objectif est de consolider durablement la sidérurgie nationale tout en préservant la concurrence loyale, la sécurité des constructions et la souveraineté économique du pays.

