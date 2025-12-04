La SNRT notifie au Conseil de la concurrence un projet d’acquisition de SOREAD-2M

Le Conseil de la concurrence a rendu public un communiqué relatif à un projet de concentration économique impliquant la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et la Société d’études et de réalisations audiovisuelles (SOREAD-2M).

Le Conseil a précisé que la publication de ce résumé ne vaut pas confirmation de la complétude du dossier de notification. L’opération notifiée consiste en l’acquisition par la SNRT du contrôle exclusif de SOREAD-2M.

Le Conseil de la concurrence invite les tiers intéressés à formuler leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la publication du communiqué, soit jusqu’au 15 décembre 2025.

Le résumé non confidentiel fourni par les parties notifiantes détaille les contours juridiques et économiques de l’opération.

Selon les éléments transmis au Conseil, la SNRT projette d’acquérir 99,99% du capital social de SOREAD-2M, ainsi que les droits de vote y afférents.

Opération stratégique

La SNRT est une société anonyme de droit marocain, basée à Rabat, dotée d’un capital social de 1,275 milliard de dirhams. L’entreprise est active au niveau national dans le secteur audiovisuel, assurant des missions de service public et opérant plusieurs chaînes de télévision et stations radio.

SOREAD SA, pour sa part, est une société anonyme de droit marocain au capital social de 1,461 milliard de dirhams, dont le siège se trouve à Ain Sebaa, à Casablanca. Elle évolue également dans le secteur audiovisuel, opérant au niveau national.

Le projet d’acquisition marque une étape importante pour la structuration du paysage audiovisuel public au Maroc, dans un contexte de réformes et de modernisation du secteur.

Le Conseil de la concurrence poursuivra l’examen du dossier avant de rendre sa décision sur la conformité ou non de l’opération avec les règles de concurrence.