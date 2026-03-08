Le cadre réglementaire de Ksar El Majaz modernisé pour renforcer l’attractivité de Tanger Med

Le Maroc redessine la dynamique de son hub industriel de Tanger Med en modernisant le cadre réglementaire de la zone d’accélération industrielle de Ksar El Majaz. Le Conseil de gouvernement a récemment adopté le projet de décret n°2.25.1114, qui modifie le décret n°2-02-642 portant création des zones franches d’exportation dans la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée. Cette initiative vise à répondre aux attentes des investisseurs tout en consolidant la position du Royaume dans le réseau mondial des échanges maritimes, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 9 mars.

L’objectif de cette réforme dépasse la simple mise à jour juridique. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large d’attractivité économique, destinée à stimuler l’investissement à travers les zones industrielles accélérées. En simplifiant les procédures et en alignant les normes sur les standards internationaux, le Maroc entend offrir un environnement des affaires plus agile et réactif face aux évolutions rapides du marché mondial. Cette capacité à adapter le cadre réglementaire est perçue comme un levier essentiel pour renforcer la compétitivité nationale et attirer de nouveaux acteurs industriels.

La révision des dispositions applicables à Ksar El Majaz illustre cette volonté d’agilité. Dans un contexte méditerranéen marqué par une concurrence croissante entre hubs logistiques, la flexibilité réglementaire devient un avantage stratégique. Les entreprises bénéficient désormais de démarches administratives et douanières simplifiées, d’une réduction des coûts liés à la conformité et d’une meilleure prévisibilité juridique. Ces améliorations constituent des facteurs déterminants dans le choix d’implantation des industriels, qui évaluent les options sur un marché global où chaque avantage compétitif compte.

La zone d’accélération de Ksar El Majaz tire parti de la dynamique du complexe portuaire de Tanger Med, le premier port d’Afrique, écrit L’Economiste. La mise à jour de son cadre juridique renforce son attractivité pour les secteurs à forte valeur ajoutée, tels que l’automobile, l’aéronautique ou la logistique, et favorise la synergie entre infrastructures portuaires, industrielles et logistiques. À moyen terme, ce repositionnement devrait stimuler les investissements directs étrangers et accroître les volumes d’exportation, tout en créant des emplois qualifiés et en facilitant le transfert de technologies vers l’économie locale.

Cette réforme intervient à un moment crucial pour le commerce international, marqué par la digitalisation des chaînes logistiques, l’essor des exigences environnementales et la recomposition des flux commerciaux mondiaux. Le Maroc cherche à concilier attractivité économique et intégration de critères de durabilité, dans le cadre du partenariat «Green Partnership Maroc-UE». La concurrence régionale s’intensifiant, l’adaptabilité réglementaire démontrée par ce projet envoie un signal fort aux marchés et montre la capacité du Royaume à anticiper les besoins des entreprises sans attendre que les contraintes deviennent des obstacles.

Au-delà de Ksar El Majaz, cette réforme s’inscrit dans une stratégie plus globale de consolidation du modèle marocain des zones franches d’exportation. En renforçant la cohérence de son dispositif national, le Maroc prépare l’accueil de nouveaux secteurs à forte valeur ajoutée et consolide son rôle de plateforme de réexportation vers l’Afrique et l’Europe. Tanger Med confirme ainsi sa fonction de laboratoire des grandes réformes économiques du pays, où innovation réglementaire et investissements continus se combinent pour renforcer la compétitivité du Royaume sur la scène internationale, lit-on encore dans L’Economiste.

Les chiffres récents confirment cette dynamique. En 2025, la plateforme industrielle de Tanger Med a accueilli six nouvelles entreprises, dont SKF Groupe, ZF Lifetec et Wagner Kablo, enrichissant les filières automobile, électrique et la diversification industrielle locale. La Tanger Med Port Authority a enregistré un chiffre d’affaires de 4,43 milliards de dirhams, en hausse de 10,3% par rapport à l’année précédente, soutenu par 589 millions de dirhams investis dans les infrastructures, les réseaux et les systèmes informatiques. L’endettement de financement s’établissait à 9,3 milliards de dirhams, marquant une augmentation modérée de 0,7% par rapport à fin 2024. Ces résultats illustrent la capacité de Tanger Med à conjuguer performance financière et développement industriel, consolidant ainsi son rôle stratégique dans la région.