Laâyoune: le marché Al Hizam, vitrine d’un commerce modernisé et structuré

À Laâyoune, le marché Al Hizame s’impose comme une infrastructure de référence. Bien plus qu’un simple lieu d’échanges commerciaux, cet espace moderne redéfinit les standards du commerce de proximité dans la capitale des provinces du Sud, en conjuguant organisation, confort et services intégrés.

Inauguré en 2022, ce marché nouvelle génération a pour objectif de structurer la dynamique économique locale et de mettre fin au phénomène du commerce informel qui occupait l’espace public. Il est conçu de sorte à améliorer les conditions de travail des commerçants et de garantir aux consommateurs un environnement respectant les normes d’hygiène et de sécurité.

Selon Issam El Miri, directeur des marchés communaux de Laâyoune, ce projet s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation des équipements marchands de la ville. Dans une déclaration pour Le360, il souligne que le marché Al Hizam contribue à instaurer une nouvelle discipline commerciale, grâce à la rigueur appliquée à toutes les étapes de vente et d’achat.

Cette exigence se traduit par un encadrement strict des activités, des contrôles réguliers et une organisation rationnelle des espaces. Le marché ne se limite plus à la transaction commerciale, mais devient un levier de structuration économique et sociale.

Au fil d’une visite des différents pavillons, on constate que ce marché a profondément transformé l’environnement du commerce local, en offrant un cadre attractif et sécurisé, aussi bien pour les professionnels que pour les visiteurs.

Les commerçants rencontrés sur place expriment leur pleine satisfaction. Plusieurs d’entre eux vont jusqu’à qualifier le marché de «second foyer», tant les conditions d’exercice y sont améliorées par rapport à l’ancienne situation marquée par l’informel et la précarité.

Un pôle économique et social attractif

Parmi les atouts cités, figure la présence d’une mosquée intégrée au sein du marché. Dotée d’un minaret et d’un système de sonorisation couvrant l’ensemble du site, elle permet l’appel officiel à la prière aux horaires réglementaires, renforçant ainsi la dimension communautaire du lieu.

Le marché dispose également de sanitaires modernes répondant aux attentes des usagers. Cet environnement confortable incite les visiteurs à prolonger leur présence sur les lieux.

De plus, des cafés et des espaces de restauration rapide y sont aménagés et font l’objet d’un contrôle quotidien par les services municipaux. Cette surveillance renforce la confiance des consommateurs.

Lire aussi : Sahara: un règne, une œuvre (EP1). La Faculté de médecine de Laâyoune, pilier du développement des provinces du Sud

Grâce à ces atouts, le marché attire non seulement les habitants de Laâyoune, mais également des commerçants, investisseurs et acheteurs venus de l’ensemble de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, et même de Dakhla. Tout au long de l’année, il propose une large gamme de produits, notamment ceux particulièrement prisés durant le mois de Ramadan.

Au-delà de ses dimensions économique et sociale, le marché type Al Hizam séduit par son identité architecturale. Le choix des couleurs, dominées par des teintes brunes et rouges, évoque subtilement l’esthétique de Marrakech, créant un pont symbolique entre les régions du Royaume.

L’architecture du complexe s’inspire des formes des forteresses traditionnelles, avec des portes en bois travaillées rappelant le savoir-faire de l’artisanat marocain. Cette référence assumée au patrimoine national confère au site une forte charge identitaire.