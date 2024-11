La Tour Mohammed VI a son premier, et prestigieux, locataire

Waldorf Astoria. C’est le nom de l’hôtel qui fait désormais office de premier locataire de la Tour Mohammed VI. O Tower et Hilton ont officialisé la signature d’un contrat de gestion dans ce sens, indique le magazine Challenge.

«Occupant les 18 derniers étages de la Tour Mohammed VI, de son 29ᵉ au 46ᵉ niveau, l’hôtel bénéficie d’une vue panoramique exceptionnelle sur le fleuve Bouregreg, les villes jumelles de Rabat et Salé, ainsi que sur l’océan Atlantique», lit-on.

Fondée à New York à la fin du XIXᵉ siècle, Waldorf Astoria a ouvert son premier établissement en 1893 à Manhattan. À Rabat, l’établissement comptera 55 clés, réparties entre 11 chambres et 44 suites, et proposera des services et équipements haut de gamme, incluant un espace bien-être, une salle de bal, un lounge d’affaires et quatre restaurants. Son ouverture est prévue dès l’année 2025.

Othman Benjelloun, président de O Tower, n’est pas peu fier. «Associer la marque Waldorf Astoria à notre emblématique Tour Mohammed VI place cet hôtel parmi les fleurons de l’hôtellerie de luxe au Maroc, en Afrique et au-delà. Ce projet s’inscrit dans notre vision de faire de la tour un moteur de développement régional et un ambassadeur du savoir-faire marocain», a-t-il déclaré.

Culminant à 250 mètres de hauteur, la Tour Mohammed VI est non seulement le point le plus élevé de la vallée de Bouregreg, mais aussi une pièce maîtresse du programme Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture. «En accueillant l’une des marques les plus emblématiques de l’hôtellerie de luxe, la Tour Mohammed VI ne se contente pas d’être un symbole architectural, mais devient également un témoignage de l’ambition du Maroc à conjuguer tradition et modernité pour rayonner sur la scène mondiale», lit-on encore.