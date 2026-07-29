IPO de T2S: Attijariwafa bank concentre 49% des souscripteurs

L’introduction en Bourse de T2S a confirmé la capacité d’Attijariwafa bank à mobiliser l’épargne autour des opérations du marché des capitaux. Le Groupe a enregistré 54.995 souscriptions par l’intermédiaire de ses différents canaux, soit 49% du nombre total des souscripteurs de l’IPO. Sa contribution atteint même 50% sur le segment des particuliers, ce qui le positionne comme le premier distributeur commercial de l’opération.

La portée de cette mobilisation apparaît également dans les volumes demandés. Les souscripteurs passés par Attijariwafa bank ont sollicité 41.718.614 actions, pour un montant global de 9,3 milliards de dirhams. La demande collectée par le Groupe représente ainsi 845,8% du volume total de l’Offre publique de vente, traduisant un écart considérable entre l’intérêt exprimé par les investisseurs et les titres proposés sur le marché.

Avec un total de 111.149 souscripteurs, l’introduction en Bourse de T2S figure parmi les opérations les plus significatives du marché marocain. Attijariwafa bank en a accompagné près d’un sur deux, une proportion qui reflète autant la densité de son réseau de distribution que sa capacité à toucher simultanément les particuliers, les professionnels et les investisseurs institutionnels.

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Le poids du Groupe sur le segment des particuliers constitue l’un des principaux enseignements de l’opération. Sa part de marché de 50% montre que la souscription boursière ne repose plus uniquement sur les circuits traditionnellement fréquentés par les investisseurs avertis. Elle peut désormais atteindre une base plus large, à condition de combiner proximité commerciale, accessibilité des outils et accompagnement des clients.

Cette capacité de diffusion joue un rôle central dans le succès d’une introduction en Bourse. Une entreprise qui ouvre son capital ne recherche pas seulement des volumes de souscription: elle doit également élargir son actionnariat et toucher des catégories diversifiées d’investisseurs. La mobilisation réalisée autour de T2S illustre précisément ce mécanisme, Attijariwafa bank ayant contribué à convertir l’intérêt pour l’opération en demandes effectives d’actions.

Le digital élargit l’accès à la souscription

La performance commerciale a été soutenue par les solutions digitales du Groupe. Attijari Mobile, Simple et Wafa Bourse ont permis aux investisseurs de souscrire en ligne, réduisant les contraintes liées aux démarches physiques et simplifiant l’accès à l’offre. Le numérique devient ainsi un canal de distribution à part entière pour les opérations boursières, en complément du réseau traditionnel.

Cette évolution modifie l’expérience de souscription. L’investisseur peut désormais accéder à l’opération par plusieurs points de contact, selon ses usages et son niveau d’autonomie. La complémentarité entre les agences, les équipes d’accompagnement et les plateformes digitales a permis à Attijariwafa bank de traiter 54.995 souscriptions tout en couvrant une base composée aussi bien de particuliers que de professionnels et d’institutionnels.

Le résultat obtenu sur le segment des particuliers confirme surtout le rôle du digital dans la démocratisation de l’investissement en Bourse. En facilitant les démarches et en rapprochant les opérations de marché des usages bancaires courants, les trois solutions du Groupe contribuent à élargir la population susceptible de participer aux introductions en Bourse. Cette évolution peut favoriser une mobilisation plus régulière de l’épargne nationale vers le marché des capitaux.

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La contribution d’Attijariwafa bank ne se limite pas à la distribution des titres. Le Groupe intervient auprès des entreprises à plusieurs étapes de leur développement, du financement au conseil, en passant par la structuration financière, l’accès au marché des capitaux et la mobilisation de l’épargne. L’introduction en Bourse de T2S illustre cette continuité entre l’accompagnement de l’entreprise et le placement de l’offre auprès des investisseurs.

Ce positionnement repose sur la complémentarité des métiers du Groupe. Le réseau physique assure la proximité et l’accompagnement, tandis que les canaux digitaux augmentent la capacité de diffusion et fluidifient la souscription. L’expertise des équipes permet, pour sa part, de relier les besoins de financement des entreprises à la demande exprimée par les investisseurs.

Le succès commercial de l’IPO de T2S prolonge ainsi le rôle joué par Attijariwafa bank dans le développement du marché financier marocain. En concentrant 49% des souscripteurs, 50% du segment des particuliers et 9,3 milliards de dirhams de demandes, le Groupe confirme sa capacité à soutenir simultanément l’accès des entreprises au marché, l’élargissement de leur actionnariat et la participation des investisseurs marocains aux opérations boursières.