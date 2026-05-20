Internet mobile: le Maroc en tête des pays à niveau de vie comparable en 2026

Le Maroc se distingue avec un score de 76.177 points, devançant de peu le Vietnam (75.212 points), soit un écart de moins de 1.000 points, indique nPerf dans un communiqué diffusé ce mercredi 20 mai. La Tunisie complète ce trio de tête avec 58.583 points, soit 18.000 points de moins que le leader. Ces trois pays forment un groupe homogène, où les performances mobiles restent proches.

Derrière, les écarts se creusent. La Jordanie (46.819 points) et la Bolivie (32.848 points) affichent des scores inférieurs de 30% à 50% par rapport au Maroc. L’Égypte (31.507 points), le Venezuela (28.735 points) et le Sri Lanka (15.152 points) ferment la marche, ce dernier totalisant moins du quart du score marocain.

Ce score global, qui agrège la vitesse de téléchargement, la fluidité des vidéos ou encore la réactivité des sites web, reflète l’expérience quotidienne des utilisateurs: temps d’attente pour charger une page, qualité d’un film en streaming ou stabilité d’un appel vidéo. Par exemple, un score élevé limite les interruptions lors d’un visionnage en haute définition ou accélère l’affichage des réseaux sociaux.

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Ce classement, limité aux pays au PIB par habitant similaire, révèle des disparités importantes. Si le Maroc et le Vietnam se détachent avec des scores dépassant les 75.000 points, la majorité des pays étudiés se situe en dessous de 50.000 points. Le Sri Lanka, avec 15.152 points, illustre le fossé existant: ses utilisateurs mobiles rencontrent des difficultés plus fréquentes pour des usages basiques comme regarder une vidéo sans coupure ou télécharger un fichier rapidement.

À l’inverse, les scores supérieurs à 75.000 points, comme ceux du Maroc ou du Vietnam, traduisent une expérience utilisateur proche de celle des pays développés: navigation fluide, streaming en haute qualité sans temps de chargement, ou encore téléchargements rapides. Ces différences s’expliquent par des infrastructures réseau inégalement déployées, malgré des contextes économiques comparables.

Les données couvrent la période du 1ᵉʳ janvier au 29 avril 2026, offrant un instantané des performances mobiles dans ces huit pays. Sans évolution majeure des réseaux, ces tendances devraient se poursuivre sur le reste de l’année.