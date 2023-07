Inauguration d’une nouvelle halle aux poissons du port d’Essaouira

La nouvelle halle aux poissons du port d’Essaouira a été inaugurée le vendredi 28 juillet. Doté d’une enveloppe budgétaire de 24,7 millions de dirhams, ce projet s’inscrit dans le cadre du développement du port d’Essaouira et la modernisation de ses structures d’accueil et de commercialisation des produits de la pêche.

En plus du renforcement de l’organisation des flux des produits de la pêche et de la valorisation optimale des captures, cette nouvelle halle constitue un important jalon pour la poursuite du développement du secteur dans la région.

Réalisée par l’Office national des pêches (ONP) en synergie avec le grand chantier d’extension et de mise à niveau du port, cette nouvelle structure s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du secteur visant à développer la filière de la pêche côtière au Maroc.

Lire aussi : Agriculture: l’ONSSA retire plus de 300 pesticides du marché

Étendue sur une assiette foncière globale de 2790 m2, cette nouvelle halle est dotée d’espaces d’identification et d’exposition pour la vente et l’expédition, une chambre froide pour une meilleure préservation de la qualité des produits de la pêche en plus de locaux techniques et administratifs.

Le projet comporte également l’aménagement d’une partie de la halle actuelle en unités de gestion des contenants normalisés (UGCN), sur une surface de 440 m2, ainsi qu’un comptoir d’agréage du poisson industriel, doté d’un pont-bascule de 60 tonnes.

En termes d’activité, les produits de la pêche commercialisés au port d’Essaouira ont atteint 16.303 tonnes en 2022, pour une valeur de 173 millions de dirhams.