Impôts: 91,4% des recettes fiscales encaissées par télépaiement en 2025

En 2025, la digitalisation fiscale a franchi un nouveau palier au Maroc. Grâce au déploiement élargi des téléservices SIMPL et à l’introduction de nouveaux outils numériques, la dématérialisation s’est imposée comme le canal de relation privilégié entre l’administration fiscale et les contribuables. Cette tendance s’est concrétisée par une hausse soutenue des transactions en ligne et par un renforcement du taux de recouvrement par télépaiement, comme en témoigne le rapport d’activité 2025 de la Direction générale des impôts (DGI).

Les téléservices SIMPL permettent aux contribuables de déclarer et payer leurs impôts par voie électronique, de consulter leur situation fiscale, de récupérer leurs attestations en ligne et de déposer et suivre leurs réclamations. Le nombre d’adhérents à ces services s’est élevé à 2.889.312 à fin 2025, après l’enregistrement de 382.869 nouvelles adhésions, en progression de 15% par rapport à 2024 et de 54,6% depuis 2022 (1.869.320), selon le rapport.

Au total, 26.505.681 opérations ont été effectuées de manière dématérialisée au cours de l’année passée, en hausse de 8% sur un an et de plus de 80% par rapport à 2019. Les télédéclarations, télépaiements et la récupération des attestations en ligne concentrent à eux seuls près de 88,8% du total des opérations dématérialisées effectuées au cours de l’exercice dernier.

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Il ressort des données de la DGI que les télépaiements représentent le premier poste d’opérations dématérialisées avec 12.304.943 transactions en 2025, soit 46,4% du total, en progression de 3% par rapport à 2024. Le nombre de télépaiements a plus que doublé depuis 2020, année où il était à 7,29 millions. Conséquence directe de cette montée en puissance, la part de la recette télépayée dans les recettes fiscales globales a atteint 91,4% en 2025, contre 91,2% en 2024. À noter que les recettes fiscales brutes ont atteint 295 milliards de dirhams en 2025, en hausse de 18,9% et dépassant de 13,8% les prévisions de la loi de finances. Cette dynamique de la digitalisation fiscale est due notamment à la TVA à l’intérieur dont la part télépayée est de 95,4% et à l’impôt sur les sociétés (93,5%).

De même, les télédéclarations se sont élevées à 5.031.004 en 2025, en hausse de 3% sur un an. Elles sont dominées par l’impôt sur le revenu, qui concentre 53% des télédéclarations, devant l’impôt sur les sociétés (29%) et la TVA (16%).

Les attestations délivrées en ligne constituent le troisième poste par volume, avec 6.204.916 documents émis en 2025, en augmentation de 34% par rapport à 2024 et de près de 223% depuis 2020.

De nouveaux outils numériques

Par ailleurs, la DGI a déployé en 2025 plusieurs dispositifs numériques pour des besoins spécifiques. Il s’agit notamment d’un portail de facturation électronique qui permet l’émission, la transmission et la réception des factures électroniques, ainsi que la déclaration des événements postérieurs à la facturation, notamment les paiements, encaissements et litiges.

La DGI a également mis en place, en collaboration avec le Centre interaméricain des administrations fiscales (CIAT), le système DEC-Tool (Digital Economy Compliance Tool) dédié à la gestion de la taxation des services numériques. Ce dispositif assure l’enregistrement des entreprises non-résidentes, le dépôt des déclarations fiscales, l’enregistrement des paiements, ainsi que la réconciliation des paiements avec les virements SWIFT.

De même, l’administration fiscale a développé et déployé un système dédié à la transmission de la documentation des prix de transfert, permettant aux entreprises multinationales opérant au Maroc de transmettre à la DGI la documentation requise.

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La DGI a aussi déployé un téléservice dédié au remboursement de la TVA. Ce dispositif permet aux contribuables de déposer leurs demandes de remboursement en ligne et d’en assurer le suivi. Ce système permet aux services fiscaux de traiter les dossiers de manière automatisée, depuis l’instruction jusqu’à la liquidation, l’ordonnancement et la génération de la dépense.

Le système de gestion de la DGI a également été ajusté pour intégrer la notification électronique. À cet effet, une solution dédiée a été développée pour assurer la génération des documents, leur signature électronique ainsi que leur archivage électronique.

Dans une première phase, ce dispositif a concerné l’avis d’imposition relatif à la taxe professionnelle, le dernier avis sans frais, ainsi que le commandement. Dans ce cadre, un service permettant aux contribuables de communiquer leur adresse électronique de notification a également été développé et déployé.

Le transfert de la gestion et du recouvrement de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux vers la DGI, intervenu en juin 2025, s’est lui aussi accompagné de la dématérialisation de plusieurs services dédiés.