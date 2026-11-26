La suspension de la délivrance des attestations de quitus fiscal par la DGI bloque des milliers de transactions immobilières à travers le Maroc.

Dans des directions régionales et préfectorales des impôts, des contribuables se heurtent à l’impossibilité d’obtenir leur certificat de quitus fiscal, document indispensable pour finaliser certaines transactions immobilières. Ce justificatif atteste que le propriétaire s’est acquitté de ses obligations fiscales liées au bien concerné, notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la vente immobilière, la taxe d’habitation et les taxes locales.

Il en est ainsi du cas d’un contribuable qui s’est présenté à la direction interpréfectorale des personnes physiques d’Aïn Chock-Hay Hassani et de la province de Nouaceur (DGI) pour obtenir le quitus fiscal de son logement: on l’a invité à patienter, sans qu’il puisse repartir avec l’attestation sollicitée.

Il a alors appris que sa situation était loin d’être isolée. Au 23 novembre, cette seule direction comptabilisait environ 320 demandes en attente de traitement et à l’échelle nationale, les dossiers concernés se comptent par milliers.

Les conséquences dépassent le simple retard administratif. Faute de pouvoir produire les attestations fiscales exigées, les parties concernées ne peuvent pas mener à terme leurs opérations de vente de terrains et de biens immobiliers. Des contrats restent ainsi en suspens, alors même que les transactions ont parfois déjà atteint un stade avancé.

Bout du tunnel

Les notaires se retrouvent eux aussi dans une situation délicate face à leurs clients. Le défaut de signature des documents fiscaux les empêche d’achever les formalités nécessaires à la réalisation légale des ventes immobilières dont ils ont la charge. Ils ne peuvent en effet obtenir les attestations certifiant que les biens concernés sont exempts de dettes fiscales accumulées.

Sollicitée par Le360 au sujet de cette situation, la Direction générale des impôts a expliqué que le blocage est lié à l’absence de délégations de signature. À la suite de l’investiture du nouveau gouvernement, le ministère de l’Économie et des Finances et de l’Efficacité publique avait demandé à l’administration fiscale de suspendre les signatures, dans l’attente d’un nouveau décret ministériel.

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Cette mesure devait permettre au nouveau ministre de procéder à la délégation des signatures aux responsables de l’administration fiscale, condition nécessaire à la reprise de la délivrance des documents concernés.

La même source nous a indiqué que la situation devrait désormais se débloquer, le décret ayant été signé le 23 novembre par le ministre. Étant donné qu’il s’agit d’une délégation de signature, le texte doit prendre effet dès sa signature. Toutefois, le déblocage annoncé ne s’est pas encore concrétisé sur le terrain. Au 26 novembre, la direction interpréfectorale des personnes physiques d’Aïn Chock-Hay Hassani et de la province de Nouaceur ne délivrait toujours pas les attestations de quitus fiscal.