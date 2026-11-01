Huile d’olive: à Moulay Yacoub, une récolte très prometteuse et des prix attendus sous les 30 dirhams

La campagne oléicole devrait connaître une nette amélioration des rendements cette année dans la province de Moulay Yacoub. (Y.Jaoual/Le360)

L’activité bat son plein dans les oliveraies et les huileries de la province de Moulay Yacoub, où la campagne de récolte et de trituration des olives a effectivement démarré à la fin du mois d’octobre. Les premières estimations font état d’une production nettement supérieure à celle de la saison précédente, portée par les importantes précipitations enregistrées ces derniers mois.

Cette amélioration des rendements laisse entrevoir une détente des prix de l’huile d’olive dans les prochaines semaines, avec l’arrivée de volumes supplémentaires sur les marchés.

Lors d’une tournée dans plusieurs localités de la province, la caméra du média Le360 a constaté l’accélération des opérations de cueillette dans les exploitations agricoles et l’intensification de l’activité dans les unités de trituration. De la récolte des fruits jusqu’à leur transformation en huile, toute une chaîne économique locale est mobilisée par cette campagne annuelle.

Les professionnels expliquent que les unités de transformation utilisent de l’eau tiède durant le processus d’extraction afin de préserver les arômes naturels de l’huile et ses propriétés nutritionnelles. Les agriculteurs espèrent également de nouvelles précipitations dans les prochaines semaines, qui contribueraient à alimenter les oliviers et à améliorer davantage leur rendement avant la fin de la récolte.

Abdelmalek El Mabrouki, commerçant opérant dans la province de Moulay Yacoub, souligne la particularité du patrimoine oléicole local, marqué par la présence d’oliviers dont certains dépassent le siècle d’existence. La région conserve plusieurs variétés traditionnelles, transmises de génération en génération, tandis que certaines exploitations continuent de privilégier les méthodes ancestrales de récolte, notamment le gaulage des branches à l’aide de bâtons.

Sur le plan commercial, le prix du kilogramme d’olives oscille actuellement entre 3,5 et 5,5 dirhams. Selon notre interlocuteur, 100 kilogrammes d’olives permettent généralement d’obtenir entre 17 et 18 litres d’huile, avec des rendements pouvant exceptionnellement atteindre 19 litres.

Lire aussi : Oléiculture: jusqu’à 80% de récolte en plus dans le nord du Maroc, le litre d’huile à 35 dirhams

La qualité de l’huile produite dans la région est également liée aux caractéristiques du sol et à l’altitude. En début de campagne, cette huile se distingue par une couleur verte prononcée et une saveur concentrée, appréciées par les amateurs d’huile d’olive.

Le litre se négocie actuellement autour de 40 dirhams, un niveau déjà plus accessible que celui observé lors de la précédente campagne. Pour Abdelmalek El Mabrouki, la progression de l’offre et l’amélioration des conditions climatiques devraient accentuer cette tendance baissière.

Il anticipe ainsi un recul du prix sous la barre des 30 dirhams le litre à mesure que la campagne avance et que les olives atteignent leur pleine maturité. Il relève toutefois que l’huile extraite en début de saison conserve un attrait particulier auprès des consommateurs, malgré son prix plus élevé.

De son côté, Younes Mokrane, également commerçant dans la région, rappelle les précédentes campagnes marquées par la rareté de la production et une flambée des prix. Ceux-ci avaient atteint 70 dirhams le litre, voire dépassé 90 dirhams dans certains points de vente.

Le prix pourrait reculer à 25 dirhams

Dans ce contexte, un prix de départ avoisinant les 40 dirhams le litre constitue, selon lui, un signe de rééquilibrage du marché. L’augmentation progressive des quantités disponibles devrait exercer une pression supplémentaire à la baisse sur les prix au cours des prochaines semaines, estime-t-il.

Younes Mokrane n’exclut pas que le litre atteigne 25 dirhams dans certaines transactions. Il envisage également une stabilisation dans une fourchette comprise entre 35 et 40 dirhams, ce qui offrirait un certain répit aux ménages après plusieurs années de renchérissement de l’huile d’olive.

Pour étayer ses prévisions, le commerçant évoque les arrivages importants d’olives vers les principaux marchés de la région. Le centre de Karia Ba Mohamed reçoit notamment des cargaisons comprises entre 300 et 600 tonnes, auxquelles s’ajoutent les volumes acheminés quotidiennement vers les souks hebdomadaires et les douars environnants.

Si les prévisions des professionnels se confirment, cette campagne pourrait permettre aux consommateurs de retrouver progressivement des prix plus abordables, après les fortes tensions enregistrées lors des saisons précédentes.