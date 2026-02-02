Huile d’olive de Béni Mellal: un produit prisé menacé par la fraude

L’huile d’olive produite dans la région de Béni Mellal connaît, cette saison, un succès remarquable auprès des consommateurs venus de différentes régions du Royaume. Sa qualité reconnue, son goût subtil et son arôme caractéristique en font un produit très recherché, au point que de nombreux citoyens se déplacent spécialement pour en acheter en grandes quantités. Cette dynamique s’explique également par une campagne agricole exceptionnelle, marquée par une abondance de la production ayant atteint des niveaux records, ainsi que par des prix relativement abordables qui ont encouragé toutes les catégories sociales à s’en procurer.

Cependant, cet engouement croissant pour un produit de large consommation a également attiré des individus sans scrupules, qui voient dans cette demande soutenue une occasion propice pour le gain facile, relève le quotidien Assabah de ce mardi 3 février. Les pratiques de fraude et d’escroquerie se sont ainsi multipliées, causant de lourdes pertes à des familles ayant investi dans l’achat d’huile d’olive, souvent dans l’espoir d’assurer une réserve annuelle ou de préserver une source essentielle de subsistance. Ces victimes se retrouvent alors confrontées à une double peine, celle d’avoir perdu leur argent et celle d’avoir été trompées sur la qualité d’un produit censé être sain et naturel.

Malgré les campagnes de sensibilisation menées par les services de contrôle de la qualité, et en dépit de la diffusion de témoignages relatant des expériences douloureuses de consommateurs trompés par des prix anormalement bas, de nouveaux cas de fraude continuent d’être enregistrés dans la région. Cette situation s’explique par l’évolution constante des méthodes employées par les fraudeurs, qui ciblent directement les acheteurs d’huile d’olive, poussant les autorités, notamment la Gendarmerie royale, à intensifier leurs interventions préventives afin de protéger les consommateurs contre des pratiques frauduleuses aux conséquences parfois irréversibles, écrit Assabah.

Les enquêtes menées ont révélé que plusieurs victimes avaient été abusées par des huiles présentées comme étant de haute qualité, alors qu’elles résultaient de procédés de falsification sophistiqués. Parmi les techniques les plus courantes figurent le mélange d’huile d’olive artisanale avec des huiles de table, l’ajout d’huile de soja ou de tournesol à de faibles proportions d’huile d’olive brute, ainsi que l’utilisation de substances comme l’huile de fitour pour donner à l’huile broyée une odeur et une couleur trompeuses. D’autres fraudeurs vont jusqu’à recourir à des additifs chimiques, tels que des colorants ou des comprimés modifiant la teinte de l’huile pour lui conférer un vert foncé suggérant faussement une qualité supérieure, a-t-on lu dans Assabah.

Dans ce contexte, certaines huileries connaissent un développement rapide, attirant une clientèle nombreuse grâce à des investissements modestes au départ, avant de se transformer en unités modernes accueillant des consommateurs venus de tout le Maroc. Si plusieurs propriétaires respectent scrupuleusement les normes de qualité et s’attachent à offrir un produit authentique issu d’olives locales, d’autres s’écartent de ces principes en falsifiant l’origine géographique des huiles ou en commercialisant des produits achetés dans des régions inconnues, sous l’étiquette trompeuse de l’huile d’olive de Béni Mellal, exploitant ainsi la réputation de la région.

Le succès économique de la filière a également favorisé l’émergence d’activités illégales menées par des individus opérant en dehors de tout cadre réglementaire. Animés par la recherche du profit rapide, ils enfreignent les lois en mettant sur le marché des produits toxiques dont les répercussions représentent un danger réel pour la santé publique. Devant ces dérives, les efforts conjoints des services de contrôle de la qualité et des forces de sécurité ont permis de porter des coups significatifs aux réseaux de fraude. À cet égard, les éléments de la Gendarmerie royale du poste d’Oulad Baredia, relevant de la province de Fqih Ben Saleh, ont mené des opérations réussies ayant abouti à la saisie de grandes quantités d’huile d’olive falsifiée dans une huilerie située dans la commune de Sidi Jaber.

En tout, neuf tonnes d’huiles toxiques, ainsi que des substances destinées au mélange, ont été confisquées, tandis que plusieurs réseaux organisés ont été démantelés à la suite de perquisitions et d’arrestations de suspects impliqués dans la gestion de laboratoires clandestins. Les personnes interpellées ont été déférées devant la justice pour répondre de chefs d’accusation liés à la fraude sur des produits de consommation mettant en péril la santé des consommateurs.