Huile d’olive: comment Lesieur Cristal se mobilise en faveur de la filière
ParContenu de marque
Le 26/01/2026 à 15h34
VidéoLesieur Cristal renforce son ancrage à Kelaa des Sraghna lors de la 7ème édition du Salon national de l’olivier d’El Attaouia. Implanté dans la région depuis 2008 avec une ferme de 600 hectares et une unité de trituration dédiée, le groupe soutient plus de 50 agriculteurs grâce à l’agrégation et à l’encadrement technique de proximité, contribuant ainsi à la production d’une huile d’olive de qualité.