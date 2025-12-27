Transition énergétique: Lesieur Cristal inaugure sa centrale photovoltaïque en autoconsommation

Lors de l’inauguration de la centrale photovoltaïque de 2 MWc à Aïn Harrouda, en partenariat avec Nareva Services.. ALI PHOTO

Lesieur Cristal a officiellement inauguré sa nouvelle centrale photovoltaïque sur son site industriel de Aïn Harrouda, un projet développé en partenariat avec Nareva Services. Cette installation, d’une capacité de 2 MWc, regroupe 3.254 modules photovoltaïques répartis sur 1,5 hectare.

Chaque année, elle permettra de réduire environ 2.400 tonnes de CO₂, soit l’équivalent de 90.000 arbres plantés. La centrale fournit directement de l’énergie sur le site, ce qui réduit la consommation annuelle de l’usine de 12% et renforce sa position de site pilote pour la décarbonation dans l’industrie agroalimentaire au Maroc.

(ALI)

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Lesieur Cristal visant à réduire son empreinte carbone. Depuis 2020, le groupe a lancé une feuille de route ambitieuse pour diminuer de 65% ses émissions de CO₂ d’ici 2030.

La centrale photovoltaïque complète plusieurs projets déjà réalisés sur le site, notamment la modernisation des lignes de conditionnement, le passage du PEHD au PET et l’installation d’une chaudière biomasse de 15 tonnes par heure. Cette chaudière permet de remplacer l’énergie thermique traditionnelle par une énergie 100% verte. Ensemble, ces initiatives illustrent l’engagement du groupe à optimiser l’efficacité énergétique de ses procédés industriels de manière continue et structurée.

Lire aussi : Comment Lesieur Cristal valorise son amont oléicole de la province d’El Kelâa des Sraghna

Pour Lesieur Cristal, ce projet va bien au-delà de la simple production d’énergie. Selon Said Dahbani, directeur des opérations industrielles, «l’inauguration de cette centrale photovoltaïque s’inscrit pleinement dans la vision durable portée par le groupe. Elle renforce un ensemble d’initiatives structurantes et témoigne de notre volonté d’allier responsabilité environnementale, performance industrielle et contribution active à la transition énergétique nationale».

De son côté, Norddine Moukhlisse, Directeur Général de Nareva Services, ajoute que cette centrale «incarne notre engagement commun en faveur de solutions énergétiques innovantes, performantes et respectueuses de l’environnement, au service d’une économie plus verte et plus responsable».

Lesieur Cristal, acteur de référence agro-industriel au Maroc depuis près de 80 ans, produit et distribue une large gamme d’huiles de table, d’huiles d’olives, de margarines, de condiments et de savons.

Lire aussi : Comment Lesieur Cristal fait monter en puissance la filière oléicole au Maroc

Le groupe est présent au Maroc, en Tunisie et au Sénégal, et bénéficie du soutien de son actionnaire de référence, le groupe français Avril. Ce dernier, leader industriel et financier de la filière des huiles et protéines végétales, est engagé dans la décarbonation et la transformation végétale durable. La raison d’être commune des deux groupes, «Servir la Terre», guide leur action et leur stratégie RSE. Dans le même esprit de responsabilité et d’innovation, Lesieur Cristal s’appuie sur Nareva Services pour développer des solutions énergétiques propres et performantes.

Avec cette centrale, le site de Aïn Harrouda devient un exemple concret de décarbonation dans l’industrie agroalimentaire. La centrale photovoltaïque permet non seulement de réduire significativement l’empreinte carbone de l’usine, mais aussi de produire sa propre énergie verte, soutenant ainsi les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de souveraineté durable.