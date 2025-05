HCP: en recul au premier trimestre 2025, le taux de chômage reste toujours élevé, à 13,3%

Le taux de chômage a baissé au premier trimestre 2025, mais reste toujours élevé. Le nombre de chômeurs s‘est ainsi replié de 1% (soit 15.000 personnes) entre le premier trimestre de l’année 2024 et celui de 2025, s‘établissant à 1.630.000 personnes, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP), qui vient de publier les derniers chiffres sur la situation du marché du travail. Cette baisse est le résultat d’un recul de 40.000 chômeurs en milieu urbain et d’une hausse de 25.000 en milieu rural.

Par conséquent, le taux de chômage a reculé de 0,4 point entre les deux périodes considérées, passant de 13,7% à 13,3%, précisément de 17,6% à 16,6% en milieu urbain, et de 6,8% à 7,3% en milieu rural. Il a enregistré une baisse de 0,5 point parmi les hommes (de 12% à 11,5%) et de 0,2 point parmi les femmes (de 20,1% à 19,9%).

Cette évolution n’a toutefois pas profité aux jeunes: le taux du chômage s‘est aggravé de 1,8 point parmi les personnes âgées de 15 à 24 ans, passant de 35,9% à 37,7%. Pour les autres catégories d’âge, il a enregistré une baisse de 0,8 point parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans (à 21,2%), de 0,5 point parmi celles âgées de 35 à 44 ans (à 7,5%) et de 0,6 point parmi celles âgées de 45 ans et plus (à 3,9%).

Lire aussi : HCP: le taux de chômage au Maroc est monté à 13,3% en 2024

Le taux de chômage des diplômés a, de son côté, enregistré une baisse de 0,9 point, passant de 20,3% à 19,4%. Cette contraction est plus prononcée parmi les détenteurs de diplômes de techniciens et de cadres moyens (-3,9 points et un taux de 24%) et diplômes de qualification professionnelle (-3,6 points et un taux de 21,9%).

Perte d’emplois dans l’agriculture

Le volume des actifs occupés en situation de sous-emploi est, quant à lui, en nette hausse, passant de 1.069.000 à 1.254.000 personnes. Le taux de sous-emploi a ainsi enregistré une hausse de 1,5 point. Tous les secteurs ont enregistré une hausse du taux de sous-emploi.

Les chiffres du HCP montrent également que le volume de l’emploi a augmenté de 282.000 postes, résultant d’une création de 285.000 en milieu urbain, en opposition à une perte de 3.000 en milieu rural. Par type d’emploi, 319.000 emplois rémunérés ont été créés au niveau national, suite à une création de 299.000 postes en milieu urbain et de 21.000 en milieu rural.

L’emploi non rémunéré a connu, de son côté, une perte de 37.000 postes, conséquence d’une perte de 13.000 emplois en milieu urbain et de 24.000 en milieu rural.

Lire aussi : HCP: le taux de chômage atteint 13,6% au troisième trimestre

À l’exception de celui de l’agriculture, forêt et pêche, qui a perdu 72.000 postes d’emploi (soit une baisse de 3% du volume de l’emploi), les autres secteurs ont enregistré des créations d‘emploi. Ainsi, les services, l’industrie et le BTP ont respectivement généré 216.000 postes (+4%), 83.000 postes (+6%) et 52.000 emplois (+4%).

Le secteur des services, premier employeur

Concernant les caractéristiques de la population des actifs occupés, le rapport du HCP indique que près de 37,6% d’entre eux résident en milieu rural et que seulement 20,2% sont de sexe féminin. Les jeunes âgés de 15 à 34 ans constituent 33,7% du volume total de l’emploi, et près de 47% des actifs occupés n’ont aucun diplôme, alors que 33,2% ont un diplôme moyen et 19,8% un diplôme supérieur.

Le secteur des services emploie 49,2% des actifs occupés, suivi de celui de l’agriculture, forêt et pêche, avec 25%. L’industrie accueille de son côté 13,2% des actifs occupés, tandis que le secteur des BTP emploie 12,5% d’entre eux.

Près de 6 actifs occupés sur 10 en milieu rural (59,9%) exercent dans le secteur de l’agriculture, forêt et pêche, et près de deux tiers des actifs occupés citadins (65,9%) travaillent dans le secteur des services.

Lire aussi : Chômage: le taux de 21,3% établi par le recensement expliqué par le HCP

Près de 9,3% des actifs occupés exercent un emploi non rémunéré, avec une proportion plus élevée chez les ruraux (21,5%) que chez les citadins (1,9%), et chez les femmes (24,4%) que chez les hommes (5,4%).

Couverture médicale pour 46,5% des salariés

Près de 11,8% des actifs occupés exercent un emploi de type occasionnel ou saisonnier, 17,8% en milieu rural et 8,3% en milieu urbain. Près de trois actifs occupés sur dix (31,1%) bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi (42,4% en milieu urbain et 12,3% en milieu rural).

Les actifs occupés exerçant dans l’industrie enregistrent le taux de couverture médicale le plus élevé (48,9%), suivis de ceux relevant des services (42,6%), des BTP (13,6%) et de l’agriculture, forêt et pêche (7,6%). Au niveau national, 46,5% des salariés bénéficient d’une couverture médicale assurée par l’employeur, 54,2% en milieu urbain et 26,2% en milieu rural, 63,1% parmi les femmes et 42,4% parmi les hommes.